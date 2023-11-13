Астерикс и Обеликс в релизном трейлере мультяшного битемапа Asterix & Obelix: Slap them All! 2

Самые знаменитые Астерикс и Обеликс возвращаются! В релизном трейлере они демонстрируют всю свою силу и возможности. Благодаря динамичной анимации и захватывающему экшену игра Asterix & Obelix: Slap them All! 2 обещает как фанатам, так и новичкам насыщенный игровой процесс, соответствующий духу серии.
Игра уже доступна в цифровом виде на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и совсем скоро будет доступна на ПК. Розничная версия поступит в продажу 30 ноября 2023 года.
Asterix & Obelix: Slap them All! 2 - это энергичная двухмерная игра в жанре битемап, погружающая игроков в фантастический мир Рене Госинни и Альбера Удерзо. Приготовьтесь уничтожать врагов и выплескивать свою силу в одиночной игре или в локальном кооперативе... пока небо не упало вам на голову!