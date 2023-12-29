Для культовой аркады Asterix & Obelix: XXL вышел новый перевод в честь 20-летия игры

Вышедшая в далёком ноябре 2003-го года на PS2, а впоследствии перебравшаяся на ПК и GameCube летом 2004-года приключенческая аркада Asterix & Obelix: XXL отметила не так давно 20-летний юбилей. Разработчики игры из студии Étranges Libellules, к сожалению, уже давно закрылись, но их детище живо и до сих пор вызывает неподдельный интерес у любителей качественных аркадных платформеров.

Однако для российских поклонников аркады одним из явных минусов был корявый пиратский перевод, и даже не один. В 2008-м году компания Акелла выпустила свою официальную локализацию, однако к качеству перевода и шрифтам всё равно оставались вопросы.

И вот спустя 20 лет на радость олдфагам и в честь круглой даты со дня выхода, энтузиаст longyder и команда Team RIG попытались подарить игре новую жизнь, выпустив свой качественный перевод с красивыми шрифтами, адаптированными под оригинал. Более того, ребята постарались сделать так, чтобы перевод интегрировался в игру так, как будто был там изначально. Вы сможете в любое время переключать его с русского на английский, французский, немецкий и другие доступные языки. Скачать локализацию на нашем сайте можно вот здесь.

Если на вас нахлынет ностальгия или желание ознакомиться с игрой, то добро пожаловать в одну из лучших игр про знаменитых галлов, так и не покорившихся Цезарю. Приятной игры и смачных шлепков римлянам!