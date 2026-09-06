Ремейк корейской ролевой классики Astonishia Story выйдет на ПК, PlayStation 5 и Switch 11 февраля 2027 года

Издательство NIS America совместно со студиями Daewon Media и Waycoder официально представило обновленную версию тактической ролевой игры Astonishia Story. Проект создается по лицензии Netmarble Neo и запланирован к релизу 11 февраля 2027 года на персональных компьютерах в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch. Разработчики подготовили переработанную графику высокого разрешения в стиле ретро и модернизированный игровой процесс.

Оригинальная Astonishia Story вышла в Южной Корее еще в 1994 году на операционной системе MS-DOS силами студии Sonnori, завоевав статус культовой классики на родине, однако ее первое знакомство с западной аудиторией обернулось сокрушительным фиаско. Выпущенный в 2006 году компанией Ubisoft порт для портативной консоли PlayStation Portable разгромили критики за откровенно неряшливый перевод на английский язык, примитивную боевую систему и технические огрехи, в результате чего средний балл проекта на агрегаторе Metacritic замер на отметке 48 из 100. Новая версия призвана реабилитировать тайтл перед международным сообществом за счет полной графической переработки и обновленного геймдизайна.

Сюжетная линия посвящена молодому рыцарю Пальмиры по имени Ллойд фон Ройенталь. Во время выполнения важной миссии его отряд попадает в засаду, в которой неизвестные перебивают стражу и похищают священный артефакт - посох Кайнана. За преступлением стоит полуэльф Фрэнсис де ла Кросс, намеренный использовать древнюю силу ради спасения увядающей королевы Бримхильд. Чтобы вернуть реликвию, смыть позор и предотвратить пробуждение могущественного древнего божества, Ллойду предстоит собрать отряд и погрузиться в мир политических интриг, предательства и расовой дискриминации.

Геймплей ремейка построен на классических пошаговых битвах на изометрической сетке. Тактическая составляющая завязана на грамотном перемещении юнитов, ударах в спину и во фланг, проведении сокрушительных мгновенных добиваний и применении магии стихий. Авторы добавили разветвленную систему набора наемников, каждый из которых обладает уникальным деревом талантов и особыми навыками для адаптации команды под различные типы противников, включая как лесных разбойников, так и гигантских боссов масштаба колоссальных драконов.

Согласно информации со страницы игры в Steam, сюжетная кампания рассчитана примерно на 15 часов прохождения, а полное закрытие всех второстепенных заданий займет порядка 21 часа. Издатель уже подтвердил поддержку контроллеров на компьютерах под управлением Windows 10 и Windows 11, однако среди заявленных локализаций присутствуют только английский, корейский, японский и китайский языки. Официального перевода на русский язык в проекте нет.