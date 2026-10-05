Образ одной из героинь игры Astrae Oratio оказался слишком "горячим" и теперь сводит геймеров с ума

Студия Dynamis One и NCSoft на днях провели закрытое бета-тестирование своей новой ролевой игры Astrae Oratio. Проект, рассказывающий о тайном обществе современных волшебниц в атмосфере Токио 1989 года, мгновенно привлек внимание пользователей в сети. Однако главной темой для обсуждения стал вовсе не геймплей или атмосфера, а соблазнительный образ одной из героинь, который ожидаемо вызвал бурную реакцию в сети.

Участники тестирования и обычные пользователи социальных сетей были приятно удивлены смелостью дизайнеров. Настоящей любимицей аудитории стала героиня по имени Моа Ханамори из фракции «Роза Бункё». Анимация ее коронного приема, во время которого девушка зажимает розу в губах, бросает вызывающий взгляд в камеру и наносит сокрушительный удар в прыжке в откровенном наряде, быстро разлетелась на скриншоты.

Если верить участникам ЗБТ, Astrae Oratio в целом не боится провокационного контента и смелых диалогов. Персонажи регулярно отпускают двусмысленные шутки, а непосредственная начальница главного героя без стеснения заявляет о прямом физическом интересе к подчиненному.

Вместе с тем среди игроков возникли опасения за дальнейшую судьбу проекта. В сообществе начали активно переживать, что ближе к официальному релизу визуальный стиль героинь могут подвергнуть цензуре и сделать «более приличным», пойдя на поводу у строгих правил регуляторов и платформ. По мнению фанатов, смягчение образов рискует уничтожить главную изюминку и дерзкий шарм игры.

Тем не менее на данный момент разработчики не намерены изменять дизайн девушек в угоду цензуре. Авторы планируют придерживаться выбранного художественного направления, сочетающего эстетику ретро-аниме, городскую мистику и фансервис.