Неожиданный кроссовер. Герои "Clair Obscur: Expedition 33" появились в Astral Ascent

Astral Ascent, высокооцененный инди-экшен-рогалик 2023 года, удостоился редкой чести — кроссовера с игрой Clair Obscur: Expedition 33. Под «редкой» имеется в виду «уникальная»: до это первый кроссовер с вселенной Clair Obscur.

Как сообщили разработчики в блоге Steam, обновление для Astral Ascent под названием Expedition 33: For Those Who Come After уже доступно и притом абсолютно бесплатно для всех игроков. Единственное условие для доступа — пройти основной квест на нормальной сложности. После загрузки обновления загляните в новую комнату «Костер» (Campfire) — именно там вас будут ждать лучшие персонажи из Expedition 33 в качестве особых тематических призывов (саммонов).

Вот кто присоединится к игре:

Гюстав (Gustave) — компаньон поддержки. Он лечит игрока и дает баффы на атаку, а также обладает сокрушительным ударом, который заряжается при каждом новом призыве.

— компаньон поддержки. Он лечит игрока и дает баффы на атаку, а также обладает сокрушительным ударом, который заряжается при каждом новом призыве. Маэль (Maelle) — сражается плечом к плечу с вами. Ее боевая стойка зависит от вашего уровня ХП: она переключается с атаки на защиту и обрушивает на врагов мощнейший удар, если удерживает одну стойку достаточно долго.

— сражается плечом к плечу с вами. Ее боевая стойка зависит от вашего уровня ХП: она переключается с атаки на защиту и обрушивает на врагов мощнейший удар, если удерживает одну стойку достаточно долго. Сиэль (Sciel) — боец, завязанный на картах. Она восстанавливает ману, проводит базовые комбо и наносит мощные атаки при выполнении определенных условий.

— боец, завязанный на картах. Она восстанавливает ману, проводит базовые комбо и наносит мощные атаки при выполнении определенных условий. Люн (Lune) — заклинательница стихий. Она подстраивается под ваши собственные магические привычки и, как и остальные, выдает сверхмощное заклинание, если призвать её достаточное количество раз.

— заклинательница стихий. Она подстраивается под ваши собственные магические привычки и, как и остальные, выдает сверхмощное заклинание, если призвать её достаточное количество раз. Версо (Verso) — персонаж с механикой рангов. Его ранг растет, когда вы бьете врагов, и падает, когда урон получаете вы сами. Он начинает бой со штрафом к урону, но по мере повышения ранга получает огромный бонус к атаке.

— персонаж с механикой рангов. Его ранг растет, когда вы бьете врагов, и падает, когда урон получаете вы сами. Он начинает бой со штрафом к урону, но по мере повышения ранга получает огромный бонус к атаке. Монокко (Monocco) — вытягивает случайную карту из колоды в пять карт и призывает мощного монстра в зависимости от того, что ему выпало.

Кроме того, в Astral Ascent появились три новые комнаты в стилистике Expedition 33:

Вышеупомянутый «Костер» (Campfire). «Люмьер» (Lumière), где вам предстоит сразиться с Петанком и Мимами на фоне сияния Люмьер. «Деревня Гестрал» (Gestral Village), где игроков ждет битва с боссом Голгрой.

Разработчики из Hibernian Workshop отметили, что эти комнаты появляются случайным образом перед финальным боссом каждого забега. У игроков будет выбор: пойти к боссам из Expedition 33 или заглянуть в привычный бар «Андромеда». «Но выбирайте быстро, в этом забеге шанс снова не появится», — предупреждает студия.

«Мы очень давно хотели это сделать. Работа с Sandfall Interactive над этим кроссовером стала одним из лучших моментов за все время создания Astral Ascent», — заявила команда разработчиков. — «Мы влюбились в Clair Obscur: Expedition 33 так же, как и многие из вас, и это обновление — наша дань уважения игре. Самым сложным вызовом для нас было перенести этот мир в наш пиксель-арт: сохранить атмосферу тех мест и при этом сделать их частью нашего собственного стиля».