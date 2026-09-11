В Epic Games Store началась бесплатная раздача рогалика Astral Ascent и аркадного авиашутера Luftrausers

Магазин Epic Games Store продолжает традицию еженедельных подарков. На этот раз пользователям предлагают две игры совершенно разных жанров - динамичный платформенный рогалик и минималистичный аркадный авиашутер. Забрать игры можно с 10 по 17 сентября 2026 года. Обе игры доступны в России.

Astral Ascent - это стремительный рогалик о побеге из звёздной тюрьмы. Вы оказались в таинственном Саду, астральной тюрьме, что охраняется 12 мифическими стражами — Зодиаками. Заручитесь помощью верных друзей и попытайтесь сбежать, сразившись с тюремщиками в неравном бою.

Luftrausers - это стильный аркадный авиашутер, где небо пылает, а моря переполнены обломками. Вы поднимаетесь в воздух на настраиваемом истребителе, чтобы сражаться с линкорами, подводными лодками и вражескими асами. Каждая деталь самолета меняет не только характеристики, но и внешний вид, и ощущения от полета. Здесь нет сюжета - только чистый аркадный драйв, погоня за рекордами и фирменный стиль Vlambeer, который ни с чем не спутаешь.