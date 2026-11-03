Состоялся неофициальный релиз эксклюзива Nintendo Switch Astral Chain на ПК - игра работает через рекомпиляцию

Энтузиаст представил рабочую рекомпиляцию Astral Chain, позволяющую запускать эксклюзив Nintendo Switch непосредственно на Windows. Проект уже опубликован на GitHub вместе с установщиком и исходным кодом.

На данный момент поддерживается версия игры 1.0.0. По словам автора, работают сюжет, звук, музыка, озвучка и сохранения. Также реализованы пользовательские разрешения, FSR 1, анизотропная фильтрация до 16x, отдельное меню настроек и оверлей производительности.

Для управления можно использовать клавиатуру и мышь либо геймпад. Поддерживаются переназначение кнопок, вибрация, гироскоп и подсказки в стиле Xbox.

Для установки необходима собственная копия Astral Chain версии 1.0.0 в формате XCI или NSP, а также prod.keys. Установщик извлекает необходимые данные и собирает на компьютере пользователя исполняемый файл astralchain.exe. Сами файлы игры проект не распространяет.

Для запуска требуются Windows 10 или Windows 11, 64-битный процессор с поддержкой SSE4.2 и видеокарта с Vulkan 1.3. После установки игра занимает около 14 ГБ.

Уже выпущена версия 0.1.1, исправляющая проблемы с проверкой файлов игры. В дальнейших планах разработчика — поддержка обновления Astral Chain 1.0.1, режим 60 FPS и выше, предварительная компиляция шейдеров для уменьшения подёргиваний и версия для Linux.