Новинка инди-экшена в жанре рогалик Astral Lords получила обновление демо-версии

В последние годы на платформе Steam для ПК постоянно появляются новые инди-игры, и многие проекты выделяются за счёт смелого сочетания игровых механик. Проект Astral Lords, релиз которого запланирован на второй квартал этого года, объединяет в себе элементы шутера с потоками снарядов, строительства баз и стратегии в реальном времени.

Сюжетная линия Astral Lords разворачивается на чужой планете, охваченной волнами вражеских сил. Разработчики намеренно отказались от шаблонной истории о «герое, спасающем мир». Игроку предстоит взять на себя роль имперского командира под командованием десяти уникальных имперских легионов. Цель проста и беспощадна: полностью уничтожить противников или установить тоталитарное правление над всей звёздной областью.

Боевая система игры построена на двух уровнях. С одной стороны, это динамичный экшен, требующий молниеносной реакции для маневрирования среди плотных потоков вражеских снарядов. С другой — это строительство оборонительных рубежей и автоматизированных баз в реальном времени, превращающих ваши позиции в настоящий звёздный «мясорубку».

Благодаря элементам рогалика каждое высадка на планету уникальна. Игрок может выбирать из сотен случайных умений и усилительных чипов: от повышения личной огневой мощи до технологического превосходства базы, формируя совершенно разные боевые стили.

Ресурсы, добытые во время заданий, идут на улучшение главной базы. Она является центральным узлом для разблокировки дерева технологий, мощных боевых единиц и продвинутых сооружений, значительно расширяя арсенал для дальнейших походов.

В начале месяца команда разработчиков выпустила крупное обновление демо-версии игры и открыла бесплатный неограниченный доступ к пробной версии. Помимо стандартных нововведений — добавления элементов карт, оптимизации интерфейса и дополнения обучающего режима для новичков — в этом обновлении впервые открыта внешняя система родного мира, а также добавлена новая лотерейная лавка, где можно получить стильные костюмы лорда и оружейные аксессуары.