Студия Zero Sun Games выпустила пошаговую тактическую ролевую игру с элементами роуглайта Astral Throne 2: Age of the Phoenix. Ролик демонстрирует отряд героев, тактические сражения, развитие навыков и путешествие по разным уголкам мира.
Игрокам предстоит собрать команду и раскрыть заговор, связанный с божественными силами.
Мне нравится jrpg и пиксельные игры, но почему от вида этой прямо тошнит? Ии работа?
Снова пиксельная хрень. Как же бесит. Неужели так сложно сделать тоже самое, но без пикселей? Просто нормально нарисовать каждого персонажа. Нафиг эти пиксели нужны? Точка.