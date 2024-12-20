Astrea: Six-Sided Oracles может стать следующей бесплатной игрой в Epic Games Store

Согласно утечке от надежного инсайдера, 20 декабря 2024 года в рамках праздничной распродажи Epic Games Store бесплатно раздадут Astrea: Six-Sided Oracles. Эта ролевая игра с механикой кубиков, разработанная Little Leo Games, сочетает создание колод и броски кубиков для создания уникального стратегического опыта.

Игроки смогут использовать кубики для активации способностей: лечения, атаки и защиты. Игра предлагает баланс между риском и наградой, а процедурно генерируемые уровни делают её повторное прохождение увлекательным. Astrea получила "Очень положительный" рейтинг в Steam и 85/100 на Metacritic.

Инсайдер MeguminShiro, раскрывший информацию, ранее точно предсказал раздачи Vampire Survivors и Lord of the Rings: Return to Moria.

Раздача станет доступна сегодня, 20 декабря, с 19:00 по МСК. У вас будет 24 часа, чтобы забрать эту игру в свою библиотеку.