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Astrea: Six-Sided Oracles 21.09.2023
Стратегия, Инди, Пошаговая
6.1 17 оценок

Официально: в EGS стартовала раздача рогалика с элементами игры в кости Astrea: Six-Sided Oracles

monk70
Новости

Начался второй день ежедневной акции Epic Games Store с раздачей призов. Сегодняшнее предложение заменило Vampire Survivors и предоставило копию Astrea: Six-Sided Oracles.

Astrea: Six-Sided Oracles может стать следующей бесплатной игрой в Epic Games Store

Выпущенная в 2023 году игра разработана Little Leo Games и предлагает игрокам уникальный опыт построения колоды, в которой вместо карт используются кубики. При выполнении действий с кубиками необходимо управлять безопасными, сбалансированными и рискованными бросками при столкновении с врагами, как и в любой roguelike.

Astrea: Six-Sided Oracles можно бесплатно добавить в свою библиотеку Epic Games в течение следующих 24 часов.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
BewitchingBaron

У меня в ЕГС 112 игр, из них купил наверное 3 и то со скидками, остальное на раздачах :) С таким магазом и торрентов не надо.

4
JKarter

У меня куплены только две - Полуночные Солнца и Хогвартс Легаси, и там и там, полные издания.

1
kotasha

Раньше можно было жирными купонами скидывать цены, лишь две игры было куплено, а теперь ток халява.

0