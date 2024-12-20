Официально: в EGS стартовала раздача рогалика с элементами игры в кости Astrea: Six-Sided Oracles

Начался второй день ежедневной акции Epic Games Store с раздачей призов. Сегодняшнее предложение заменило Vampire Survivors и предоставило копию Astrea: Six-Sided Oracles.

Выпущенная в 2023 году игра разработана Little Leo Games и предлагает игрокам уникальный опыт построения колоды, в которой вместо карт используются кубики. При выполнении действий с кубиками необходимо управлять безопасными, сбалансированными и рискованными бросками при столкновении с врагами, как и в любой roguelike.

Astrea: Six-Sided Oracles можно бесплатно добавить в свою библиотеку Epic Games в течение следующих 24 часов.