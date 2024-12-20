Официально: в EGS стартовала раздача рогалика с элементами игры в кости Astrea: Six-Sided Oracles

Начался второй день ежедневной акции Epic Games Store с раздачей призов. Сегодняшнее предложение заменило Vampire Survivors и предоставило копию Astrea: Six-Sided Oracles.
Выпущенная в 2023 году игра разработана Little Leo Games и предлагает игрокам уникальный опыт построения колоды, в которой вместо карт используются кубики. При выполнении действий с кубиками необходимо управлять безопасными, сбалансированными и рискованными бросками при столкновении с врагами, как и в любой roguelike.
Astrea: Six-Sided Oracles можно бесплатно добавить в свою библиотеку Epic Games в течение следующих 24 часов.
У меня в ЕГС 112 игр, из них купил наверное 3 и то со скидками, остальное на раздачах :) С таким магазом и торрентов не надо.
У меня куплены только две - Полуночные Солнца и Хогвартс Легаси, и там и там, полные издания.
Раньше можно было жирными купонами скидывать цены, лишь две игры было куплено, а теперь ток халява.