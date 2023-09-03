Рогалик с элементами игры в кости Astrea: Six-Sided Oracles выйдет на ПК в сентябре 2023 года

Рогалик с уникальной системой построения колоды из кубиков вместо карт. Вы играете за одного из шестигранных оракулов, потомков древней цивилизации, которая поклонялась мистической звезде. Но звезда была уничтожена Багровой зарей, и мир погрузился в хаос и скверну. Ваша задача — очистить Астрею от скверны и спасти звёздную систему.

Вам на выбор доступны шесть разных оракулов, каждый из которых имеет свой набор кубиков, способностей и стиль игры. Вы можете собирать новые кубики и настраивать их под свои нужды. Также можно изменять грани кубиков, добавляя новые действия и повышая шансы на сильные результаты.

В игре вы столкнётесь с уникальной системой урона: очищение и скверна. Очищение может наносить урон врагам или лечить вас, а скверна — наоборот, наносит вам урон. Вы можете использовать очищение, чтобы успокоить врагов, или принять скверну, чтобы активировать мощные способности. Но будьте осторожны: если вы получите слишком много скверны, она вас поглотит.

Вам предстоит сражаться с разными врагами в пошаговых боях, используя свои кубики и защитников — магических созданий, которые помогут вам в битве. В игре также можно найти разные реликвии, которые дадут вам преимущества или накажут вас за ошибки.