Рогалик с элементами игры в кости Astrea: Six-Sided Oracles выйдет на ПК в сентябре 2023 года

Akupara Games объявила, что рогалик Astrea: Six-Sided Oracles, разработанный Little Leo Games, выйдет на ПК 21 сентября 2023 года в Steam, GOG и Epic Games Store.
Эта игра может похвастаться новым типом системы повреждений, в которой «Очищение» можно использовать, чтобы исцелить себя или нанести урон врагам. Альтернативно, Порча может исцелить врагов или нанести вред себе. Выполнение последнего даст вам более мощные способности, которые могут помочь в близких ситуациях. Конечно, терпеть слишком много коррупции – это плохая новость. Навыки привязаны к вашей шкале здоровья, что позволяет использовать динамическую систему индикаторов здоровья.
Игроки создадут набор кубиков, соответствующий их стилю игры, из более чем 350 кубиков и трех типов кубиков, что позволяет выбирать разные стили игры; надежно безопасно, идеально сбалансировано или очень рискованно. Грани штампа также можно редактировать с помощью новых действий. Игрокам также предстоит выбирать между шестью оракулами, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, наборы кубиков и способности.