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Astrea: Six-Sided Oracles 21.09.2023
Стратегия, Инди, Пошаговая
6.3 28 оценок

В Epic Games Store началась бесплатная раздача рогалика Astrea: Six-Sided Oracles и автобаттлера Mechabellum

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Epic Games Store продолжает еженедельную традицию бесплатных раздач игр для PC-геймеров: на этой неделе магазин дарит рогалик про кубики Astrea: Six-Sided Oracles и стратегию в жанре автобаттлера Mechabellum. Забрать обе игры можно до 1 октября, после чего они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Astrea: Six-Sided Oracles - инновационный рогалик от студии Little Leo Games, где вместо карт используется динамически формируемый пул многогранных костей (более 350 видов). Игрок в роли одной из Оракулов сражается с ордами врагов в пошаговых боях, модифицируя грани кубиков, а ключевая механика строится на балансе между Очищением (лечение/атака) и Порчей (урон герою/усиление врагов). В Steam игра собрала 92% положительных отзывов.

Mechabellum - динамичный автобаттлер от студии Game River, действие которого разворачивается на колонизированной планете Фар-Эвэй. Игрок в роли командира составляет отряды из разнообразных мехов, реагирует на силы противника на фазе расстановки, а после начала битвы влияет на ее исход через авиаудары и подкрепления. Ставка сделана на соревновательный и кооперативный мультиплеер.

Обе игры доступны в России с русским переводом.

ПК 5 Раздачи и скидки 3
16
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
JohnyKitamao

я думал эпик геймс уже закрылся давным давно

9
Mad_cloud

Как всегда слабовато

4
sergeu78

При слове рогалик представляю железную ложку на верёвке и большую очередь в булочной

4
vertehwost

Меее, уже даже заходить в Эпик не хочется

3
Данилир к