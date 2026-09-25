В Epic Games Store началась бесплатная раздача рогалика Astrea: Six-Sided Oracles и автобаттлера Mechabellum

Epic Games Store продолжает еженедельную традицию бесплатных раздач игр для PC-геймеров: на этой неделе магазин дарит рогалик про кубики Astrea: Six-Sided Oracles и стратегию в жанре автобаттлера Mechabellum. Забрать обе игры можно до 1 октября, после чего они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Astrea: Six-Sided Oracles - инновационный рогалик от студии Little Leo Games, где вместо карт используется динамически формируемый пул многогранных костей (более 350 видов). Игрок в роли одной из Оракулов сражается с ордами врагов в пошаговых боях, модифицируя грани кубиков, а ключевая механика строится на балансе между Очищением (лечение/атака) и Порчей (урон герою/усиление врагов). В Steam игра собрала 92% положительных отзывов.

Mechabellum - динамичный автобаттлер от студии Game River, действие которого разворачивается на колонизированной планете Фар-Эвэй. Игрок в роли командира составляет отряды из разнообразных мехов, реагирует на силы противника на фазе расстановки, а после начала битвы влияет на ее исход через авиаудары и подкрепления. Ставка сделана на соревновательный и кооперативный мультиплеер.

Обе игры доступны в России с русским переводом.