Студия Sanguine Horse Studio представила новый трейлер Astrider — аркадного экшена, посвящённого стремительным воздушным сражениям. Разработчики объявили о выходе бесплатной демоверсии, которая уже доступна в Steam.

В Astrider игрокам предстоит управлять боевой авиацией и выполнять разнообразные задания по уничтожению противников. Сражения развернутся не только в небе: среди целей окажутся наземные объекты и морские силы противника.

Главной особенностью проекта станет динамичный игровой процесс с акцентом на манёвренность и зрелищные столкновения. Игрокам придётся быстро реагировать на угрозы, атаковать различные цели и справляться с боевыми задачами в условиях непрерывных воздушных схваток.

Новый трейлер демонстрирует боевые вылеты, атаки по наземным и морским целям, а также аркадную систему сражений, рассчитанную на поклонников авиационных экшенов.