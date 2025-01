Astro Bot: новый король платформеров с рекордным числом наград "Игра года"

С первых минут Astro Bot завоевал сердца игроков, а его успех продолжает расти. В 2025 году игра стала настоящим триумфом, побив рекорды по числу наград Game of the Year (GOTY) для жанра игр платформеров.

Согласно данным сайта, отслеживающего награды GOTY, Astro Bot получил 104 награды, что сделало его самым награждаемым платформером в истории. Это достижение позволило игре обойти It Takes Two, который в 2021 году получил 88 наград.

Платформеры редко достигают таких высот, особенно в сезоны, когда доминируют крупные релизы вроде The Legend of Zelda: Breath of the Wild или Elden Ring. Например, в 2017 году Super Mario Odyssey получила только 37 наград из-за соперничества с Breath of the Wild.

Несмотря на то, что аналитика сайта охватывает лишь период с 2013 года, вероятность того, что более старые платформеры, такие как Super Mario Galaxy 2, могли бы превзойти успех Astro Bot, крайне мала.

На этом рост популярности Astro Bot не заканчивается. Игра продолжает получать новые награды, и, если тенденция сохранится, она может обогнать Death Stranding (119 наград в 2019 году). Без сомнений, Astro Bot не просто поднял планку для платформеров, но и оставил значимый след в истории игровой индустрии.