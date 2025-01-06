Astro Bot: новый король платформеров с рекордным числом наград "Игра года"

С первых минут Astro Bot завоевал сердца игроков, а его успех продолжает расти. В 2025 году игра стала настоящим триумфом, побив рекорды по числу наград Game of the Year (GOTY) для жанра игр платформеров.
Согласно данным сайта, отслеживающего награды GOTY, Astro Bot получил 104 награды, что сделало его самым награждаемым платформером в истории. Это достижение позволило игре обойти It Takes Two, который в 2021 году получил 88 наград.
Платформеры редко достигают таких высот, особенно в сезоны, когда доминируют крупные релизы вроде The Legend of Zelda: Breath of the Wild или Elden Ring. Например, в 2017 году Super Mario Odyssey получила только 37 наград из-за соперничества с Breath of the Wild.
Несмотря на то, что аналитика сайта охватывает лишь период с 2013 года, вероятность того, что более старые платформеры, такие как Super Mario Galaxy 2, могли бы превзойти успех Astro Bot, крайне мала.
На этом рост популярности Astro Bot не заканчивается. Игра продолжает получать новые награды, и, если тенденция сохранится, она может обогнать Death Stranding (119 наград в 2019 году). Без сомнений, Astro Bot не просто поднял планку для платформеров, но и оставил значимый след в истории игровой индустрии.
Игроки после каловдутий, отсосинов, майнов и дарксолсов просто соскучились по олдскульному весёлому платформеру а таких очень мало сейчас и в основном это индюшатина
Может те кто играли в калодутий и дарков, также в них и играют как и играли. А эта игра зашла тем, кто всегда и до этого постоянно играл и ценил олдскульные веселые платформеры.
нет, высокобюджетные 3d платформеры выходят очень редко сейчас. Даже марио одисси вышла аж в 17 году. Порадовали детишек конкретно, и немного взрослых. И от плэйрум многие кстати не зря ссались, но хайпа не было т.к. бесплатно предустановлена.
Какой год, такие и награды
Как раз сегодня начну проходить, надеюсь там есть чему удивить, ведь только они могут раскрыть потенциал пятого дуалшока
104 проплаченных наград из 100
Действительно, качественная и веселая, СЕМЕЙНАЯ игра, просто не может понравится ЧЕТКИМ пацанчикам, дотоебам и прочим дегенератам.
Все кругом проплачено.
но на игру года так и не тянет
А что тянет? ДЛС к Елден Рингу?
нет это просто - не мёртвая индиана
Ну не знаю. Мне как не фанату Джонсятины, было очень скучно в это играть. С другой сторны, возможно эта игра просто вышла очень позно и просто не попала в игру года. Или майкрософт (в отличии от Larian Studios что взяла игру года в том году) - просто бедная инди-студия и не имеет "чемоданчиков" что бы купить себе это звание.