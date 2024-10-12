Astro Bot - самый быстро продаваемый 3D-платформер за последние 10 лет, не считая игр про Марио

Об этом заявил редактор издания GamesIndustry'biz Кристофер Дринг в своем X. Он напомнил, что игра оказалась финансово успешной не только в Европе, но и за ее пределами.
Так, платформер попал в топ-5 чартов за сентябрь как в Великобритании и в Европе в целом, так и в США.
Подобный успех хоть и не войдет в историю гейминга, но игра как минимум точно показала довольно серьезный старт для своего жанра, — добавил Дринг.
Напомним также, что Astro Bot уже успела получить аж четыре номинации в голосовании Golden Joystick Awards 2024: «лучший консольный эксклюзив», «лучший визуальный дизайн», «лучший звуковой дизайн» и «лучший саундтрек».
4:19
Astro Bot - самый быстро продаваемый 3D-платформер за последние 10 лет
4:20
не считая игр про Марио
агуша гейминг для 5-летних малышей с синдромом дауна.
Фигня все это без точных цифр. Где данные по количеству проданных копий?
расходятся как горячие пирожки с гвном коим сей продукт и является
Только продался хуже даже Метафор рефантазио)
Такое притягивание за уши выглядит забавно, особенно учитывая, что платформеры на пк/консолях это мертвый жанр, за исключением Марио, который держится на бренде и ностальгии. Карманные журнопроститутки на зарплате делают все, чтобы хоть как-то улучшить репутацию Сони после обсеров с Конкордом, Until Dawn и анонсом ps5 pro.
Как всегда херню всякую постишь. Никому не интересно твоё генеалогическое древо.
Ну какже ты первая)