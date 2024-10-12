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Astro Bot 06.09.2024
Адвенчура, Платформер
6.1 43 оценки

Astro Bot - самый быстро продаваемый 3D-платформер за последние 10 лет, не считая игр про Марио

Solstice
Новости

Об этом заявил редактор издания GamesIndustry'biz Кристофер Дринг в своем X. Он напомнил, что игра оказалась финансово успешной не только в Европе, но и за ее пределами.

Так, платформер попал в топ-5 чартов за сентябрь как в Великобритании и в Европе в целом, так и в США.

Подобный успех хоть и не войдет в историю гейминга, но игра как минимум точно показала довольно серьезный старт для своего жанра, — добавил Дринг.

Напомним также, что Astro Bot уже успела получить аж четыре номинации в голосовании Golden Joystick Awards 2024: «лучший консольный эксклюзив», «лучший визуальный дизайн», «лучший звуковой дизайн» и «лучший саундтрек».

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-3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
J Jonah Jameson

4:19
Astro Bot - самый быстро продаваемый 3D-платформер за последние 10 лет

4:20
не считая игр про Марио

5
Brock_Harrison

агуша гейминг для 5-летних малышей с синдромом дауна.

3
Xavier_rich_s
Astro Bot - самый быстро продаваемый 3D-платформер за последние 10 лет

Фигня все это без точных цифр. Где данные по количеству проданных копий?

3
Wolfenstein

расходятся как горячие пирожки с гвном коим сей продукт и является

2
shurasick876

Только продался хуже даже Метафор рефантазио)

1
goodneighbor

Такое притягивание за уши выглядит забавно, особенно учитывая, что платформеры на пк/консолях это мертвый жанр, за исключением Марио, который держится на бренде и ностальгии. Карманные журнопроститутки на зарплате делают все, чтобы хоть как-то улучшить репутацию Сони после обсеров с Конкордом, Until Dawn и анонсом ps5 pro.

1
ze1n_82
-3
Wing42

Как всегда херню всякую постишь. Никому не интересно твоё генеалогическое древо.

-3
ze1n_82 Wing42

Ну какже ты первая)

1