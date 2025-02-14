Astro Bot стала "Игрой года" на DICE Awards, обойдя Helldivers 2 и Indiana Jones and the Great Circle

На церемонии DICE Awards 2025 Astro Bot от Team Asobi одержал впечатляющую победу, получив пять наград, включая "Игру года". Платформер был признан выдающимся в таких категориях, как "Достижение в анимации", "Награда за техническое достижение", Семейная игра года, а также "Лучший геймдизайн". Это стало продолжением успеха игры, которая уже получила Игру года на The Game Awards в декабре и на New York Game Awards в прошлом месяце.

Helldivers 2 завоевала четыре награды, включая "Лучший саундтрек", "Лучший аудиодизайн", "Лучшую экшен-игру года" и "Лучшую онлайн-игру". Indiana Jones and the Great Circle победила в категориях "Лучший персонаж", "Лучший сюжет" и "Приключенческая игра года".

Особое внимание стоит уделить Balatro от LocalThunk, которая получила три награды, включая "Лучшую инди-игру". Также Black Myth: Wukong победила в номинации "Лучший арт-дизайн", а Metaphor: Refantazio была признана "Ролевой игрой года".

Индивидуальные награды также стали важной частью церемонии: Дон Джонс был удостоен награды за жизненные достижения, а бывший генеральный директор Insomniac Тед Прайс был официально введен в Зал славы.