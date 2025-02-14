Astro Bot стала "Игрой года" на DICE Awards, обойдя Helldivers 2 и Indiana Jones and the Great Circle

На церемонии DICE Awards 2025 Astro Bot от Team Asobi одержал впечатляющую победу, получив пять наград, включая "Игру года". Платформер был признан выдающимся в таких категориях, как "Достижение в анимации", "Награда за техническое достижение", Семейная игра года, а также "Лучший геймдизайн". Это стало продолжением успеха игры, которая уже получила Игру года на The Game Awards в декабре и на New York Game Awards в прошлом месяце.
Helldivers 2 завоевала четыре награды, включая "Лучший саундтрек", "Лучший аудиодизайн", "Лучшую экшен-игру года" и "Лучшую онлайн-игру". Indiana Jones and the Great Circle победила в категориях "Лучший персонаж", "Лучший сюжет" и "Приключенческая игра года".
Особое внимание стоит уделить Balatro от LocalThunk, которая получила три награды, включая "Лучшую инди-игру". Также Black Myth: Wukong победила в номинации "Лучший арт-дизайн", а Metaphor: Refantazio была признана "Ролевой игрой года".
Индивидуальные награды также стали важной частью церемонии: Дон Джонс был удостоен награды за жизненные достижения, а бывший генеральный директор Insomniac Тед Прайс был официально введен в Зал славы.
Ну конечно.)))
Шикарная игра! Но я бы отдал предпочтение любимому ремейку Сайлент Хилл 2))
Предустановленная часть что на пс 5 очень зашла а вот эта не очень как-то ожидал большего если честно.
Astro Bot стала "Игрой с самыми блестящими яйцами".
Всё, индустрия официально взяла курс на визуальный примитивизм?
Ты видел как там карамельная посылка реагирует на движение?
Я видел, как в RDR2 лошадь срёт, больше меня в игровой индустрии ничем не удивишь, а тем паче каким-то там платформером.
Ну срет и срет, хотя ничего не ела. Так что косякнули ребята. Ты мне ещё про конские тестикулы напомни. В мгс 5 тоже лошадь спала - сильно ли это помогло Козимбе?
А вот тут брехня. Ела морковь, сено, специальный корм, корень лопуха и свеклу.
А это самовнушение, срет просто так.