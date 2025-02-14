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Astro Bot 06.09.2024
Адвенчура, Платформер
5.7 64 оценки

Astro Bot стала "Игрой года" на DICE Awards, обойдя Helldivers 2 и Indiana Jones and the Great Circle

butcher69
Новости

На церемонии DICE Awards 2025 Astro Bot от Team Asobi одержал впечатляющую победу, получив пять наград, включая "Игру года". Платформер был признан выдающимся в таких категориях, как "Достижение в анимации", "Награда за техническое достижение", Семейная игра года, а также "Лучший геймдизайн". Это стало продолжением успеха игры, которая уже получила Игру года на The Game Awards в декабре и на New York Game Awards в прошлом месяце.

Helldivers 2 завоевала четыре награды, включая "Лучший саундтрек", "Лучший аудиодизайн", "Лучшую экшен-игру года" и "Лучшую онлайн-игру". Indiana Jones and the Great Circle победила в категориях "Лучший персонаж", "Лучший сюжет" и "Приключенческая игра года".

Особое внимание стоит уделить Balatro от LocalThunk, которая получила три награды, включая "Лучшую инди-игру". Также Black Myth: Wukong победила в номинации "Лучший арт-дизайн", а Metaphor: Refantazio была признана "Ролевой игрой года".

Индивидуальные награды также стали важной частью церемонии: Дон Джонс был удостоен награды за жизненные достижения, а бывший генеральный директор Insomniac Тед Прайс был официально введен в Зал славы.

-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
SOLUS5678

Ну конечно.)))

0
Denv3r 13

Шикарная игра! Но я бы отдал предпочтение любимому ремейку Сайлент Хилл 2))

-1
Azimut zvuk

Предустановленная часть что на пс 5 очень зашла а вот эта не очень как-то ожидал большего если честно.

-2
Wing42
Astro Bot стала "Игрой года" на DICE Awards

Astro Bot стала "Игрой с самыми блестящими яйцами".

Достижение в анимации
Награда за техническое достижение

Всё, индустрия официально взяла курс на визуальный примитивизм?

-7
spaMER_ID

Ты видел как там карамельная посылка реагирует на движение?

0
Wing42 spaMER_ID

Я видел, как в RDR2 лошадь срёт, больше меня в игровой индустрии ничем не удивишь, а тем паче каким-то там платформером.

0
spaMER_ID Wing42

Ну срет и срет, хотя ничего не ела. Так что косякнули ребята. Ты мне ещё про конские тестикулы напомни. В мгс 5 тоже лошадь спала - сильно ли это помогло Козимбе?

0
Wing42 spaMER_ID
Ну срет и срет, хотя ничего не ела.

А вот тут брехня. Ела морковь, сено, специальный корм, корень лопуха и свеклу.

0
spaMER_ID Wing42

А это самовнушение, срет просто так.

0