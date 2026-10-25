Astro Bot ускорилась до 9-15 FPS в AnyPS5, а новая сборка KytyPS5 уже удерживает стабильные 60 FPS

В совместимости AnyPS5 появился новый технический отчёт по запуску Astro Bot. Тестировщик cadenasynyster обнаружил одну из причин крайне низкой производительности вступительной сцены и добился многократного прироста частоты кадров.

Тест проводился в Windows 11 на GeForce RTX 5070 Ti. При стандартном значении параметра APS5_DEPTH_PLANE_COPY_MIB в 256 МиБ вступительная сцена работала примерно при 1 FPS.

Проблема оказалась связана с недостаточным объёмом памяти для временных копий текстур глубины. За восьмиминутный тест система выполнила более 13 тысяч операций выделения и освобождения такой памяти.

Увеличение лимита до 512 МиБ практически устранило проблему: за аналогичный восьмиминутный тест потребовалось всего две операции выделения памяти.

По визуальной оценке тестировщика, производительность вступительной сцены выросла примерно с 1 до 9–15 FPS. Инструментального измерения частоты кадров пока не проводилось, поэтому эти значения остаются приблизительными.

Последующий восьмиминутный тест с заранее подготовленным кэшем шейдеров прошёл без продолжительных зависаний.

Исправление важно тем, что удалось выявить конкретную причину многократного падения производительности Astro Bot без серьёзной переработки графической подсистемы AnyPS5 — достаточно оказалось изменить объём резервируемой памяти.

При этом Astro Bot пока нельзя считать полноценно играбельной. Результат получен на одной системе с RTX 5070 Ti, а тесты на другом оборудовании и более поздних участках игры ещё не проводились.

Параллельно заметного прогресса в Astro Bot добился и KytyPS5. В экспериментальной сборке U59 int21 от 24 октября разработчик Jetsku получил около 58 FPS на Пиратском острове и 60 FPS в Sky Garden, а также устранил критический вылет, ранее стабильно возникавший на участке speedrun_inflator. Однако максимальные показатели производительности получены с дополнительными игровыми патчами, включая отключение глобального освещения и фиксацию разрешения 1080p.