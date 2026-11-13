Astro Bot вырвалась за пределы PS5: первый неофициальный порт уже доступен на ПК с DLSS и генерацией кадров

Astro Bot стала первой игрой, выпущенной эксклюзивно для PlayStation 5, получившей неофициальный порт на ПК. Проект уже доступен для загрузки и позволяет запускать платформер Team Asobi на Windows без самой консоли Sony.

Для переноса используется инструмент AnyPS5, преобразующий программный код игры в исполняемый файл Windows. За обработку графики через API Vulkan отвечает подсистема из эмулятора PS5 KyTyPS5. Без этих технологий создание порта было бы невозможно.

Одной из главных особенностей проекта стала поддержка технологий NVIDIA DLSS. Доступны Super Resolution для масштабирования изображения, Frame Generation и Multi Frame Generation с множителями 2x, 3x и 4x. Предусмотрен и автоматический режим, который каждые полсекунды корректирует коэффициент генерации кадров, ориентируясь на заданную частоту кадров. Также реализована поддержка NVIDIA Reflex для уменьшения задержки ввода.

Разработчик добавил оверлей с показателями производительности и оптимизировал обработку графических команд процессором. Кроме того, была исправлена ошибка синхронизации, из-за которой Astro Bot могла работать в замедленном темпе. Теперь игра функционирует практически с нормальной скоростью.

В комплект входит отдельный лаунчер с настройками графики, генерации кадров, Reflex и управления. Последнее позволяет выбрать контроллер и отрегулировать интенсивность вибрации. Есть и функция автоматического подбора параметров под конкретный компьютер: она анализирует процессор, видеокарту, объём оперативной памяти и дисплей.

Дополнительные патчи позволяют менять режим освещения, настройки глобального освещения и фиксировать разрешение на уровне 1080p. Вместе с портом распространяются инструменты для подготовки игровых файлов, тестирования и документация о принципах работы проекта.

Разработчик также поделился результатами тестирования на системе с Ryzen 5 5500, RTX 5060 и 32 ГБ оперативной памяти. В наиболее требовательных сценах игра выдавала 32–34 FPS без ограничения частоты кадров. С DLSS Frame Generation в режиме 2x показатель увеличивался примерно до 63 FPS, а при использовании Multi Frame Generation 4x достигал 124–128 FPS.

Пока речь идёт о неофициальном проекте, а не о полноценном ПК-релизе от Sony. Тем не менее появление рабочего порта Astro Bot — заметное событие для сообщества, занимающегося изучением архитектуры PlayStation 5 и переносом её игр на компьютеры.

Желающие могут скачать порт по этой ссылке. Как обычно, в архиве нет игровых ресурсов — для запуска вам потребуется собственная копия игры.