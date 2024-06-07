Авторы Astro Bot рассказали об изданиях игры и бонусах за предзаказы

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Team Asobi раскрыли подробности о различных изданиях предстоящей игры Astro Bot, а также о бонусах, которые получат игроки, оформившие предварительный заказ.
Независимо от выбранного издания (физического или одного из двух цифровых), все покупатели, оформившие предзаказ, получат эксклюзивные внутриигровые предметы: костюм в стиле культовой игры PaRappa the Rapper, два аватара и уникальный скин для транспортного средства Dual Speeder.
Физическое стандартное издание будет включать в себя саму игру, плакат, а также все вышеупомянутые бонусы за предзаказ. Цифровое стандартное издание порадует геймеров игрой и бонусами за предзаказ.
Для самых преданных фанатов приготовлено специальное цифровое Deluxe-издание. Помимо игры и бонусов за предзаказ, оно содержит ряд дополнительных цифровых материалов: эксклюзивный Золотой костюм, костюм в стиле популярной игры Bloodborne, два дополнительных скина для Dual Speeder, цифровые саундтрек и артбук, а также набор из 10 уникальных аватаров.
Разработчики обещают, что релиз Astro Bot, который намечен на 6 сентября эксклюзивно для консоли PS5, станет настоящим подарком для каждого поклонника PlayStation. Игра призвана продемонстрировать все возможности контроллера DualSense и погрузить игроков в красочный и увлекательный мир приключений.
Типа техно-завлекалочку на приставки PS пустили в ход в виде игры.
сколько же будет стоить сие чудо?