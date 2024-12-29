Директор Astro Bot надеялся на награду "Лучшая семейная игра", но никак не ожидал GOTY

Изначально Astro Bot подверглась резкой критике со стороны фанатов из-за своей цены в 60 долларов, в основном потому, что ее приквел был бесплатным. Однако критика исчезла, как только игра вышла.

Поклонники не могли не похвалить игру, и вполне понятно, почему. Хотя она не достигла огромных показателей продаж, ей удалось стать игрой года 2024. Однако разработчик не ожидал, что она получит награду, поскольку креативный директор игры заявил, что надеется на победу в номинации «Лучшая семейная игра».

В интервью Famitsu креативный директор Astro Bot Николя Дусе рассказал, что не ожидал, что она станет игрой года, поскольку он даже не был уверен, будет ли Astro Bot оценена как лучшая семейная игра.

Я был очень рад, что многие аспекты Astro Bot были широко представлены. В частности, меня очень интересовало, будет ли она оценена как семейная игра.

Далее Дусе рассказал, что когда он создал студию ASOBI, его целью было создать семейную игру для PlayStation, поэтому номинация на премию «Лучшая семейная игра» была особенной. Однако Astro Bot в итоге выиграла премию «Лучшая семейная игра», а также премию GOTY, что является высшей честью для разработчика.

Конечно, было честью быть номинированным на «Игру года» и другие категории, но я подумал, что было бы очень приятно выиграть в номинации «Лучшая семейная игра».