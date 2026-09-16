Эмуляция PS5 ускоряется: после Demon's Souls KyTyPS5 запустил Astro Bot до 31 FPS, но с графическими ошибками

Первым громким результатом развития эмулятора PlayStation 5 KyTyPS5 стал запуск ремейка Demon's Souls. Менее чем за неделю разработчикам удалось увеличить производительность игры примерно с 1 FPS до пиковых 30 FPS и добраться непосредственно до игрового процесса. В более тяжёлых сценах частота кадров при этом могла снижаться примерно до 18 FPS, поэтому полностью стабильной и играбельной эмуляцию Demon's Souls пока назвать нельзя.

Теперь KyTyPS5 продемонстрировал прогресс уже в другой крупной игре для PlayStation 5 — Astro Bot. В версии 0.3.0 платформер удалось запустить на ПК и добраться до полноценного игрового процесса. Для тестирования использовались AMD Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 4080 Asus ROG Strix OC, а рендеринг выполнялся через Vulkan.

Во время демонстрации частота кадров находилась примерно в диапазоне от 24 до 31 FPS. Загрузка графического процессора составляла от 49% до 62%, температура держалась на уровне 41–42 °C, а потребление видеопамяти превышало 14 ГБ. Система в целом использовала более 24 ГБ оперативной памяти.

До комфортного прохождения Astro Bot через эмулятор пока далеко. В текущем состоянии присутствуют серьёзные графические артефакты: некорректно отображаются некоторые шейдеры, текстуры и цвета. Нагрузка на Ryzen 7 9800X3D во время теста составляла около 14–18% при частоте примерно 5,4 ГГц.

KyTyPS5 всё ещё находится на ранней стадии разработки, а совместимость с библиотекой PlayStation 5 остаётся сильно ограниченной. Тем не менее за короткое время проект уже продемонстрировал существенный прогресс: вслед за Demon's Souls до реального игрового процесса теперь добрался и Astro Bot, пусть обе игры пока работают с заметными техническими проблемами.