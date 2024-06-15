Креативный директор Astro Bot заявил, что за отсылками к Bloodborne "нет никакого тайного смысла"

Когда начался прием предварительных заказов на Astro Bot от Team Asobi, стало известно, что игроки получат наряд "Охотник из Ярнамы" в Deluxe Edition. Конечно, его можно будет разблокировать, пройдя игру, но многим было любопытно узнать, что стоит за его включением. Также удобным было и появление Леди Марии из DLC The Old Hunters через бесплатное обновление Astro's Playroom.

Учитывая, что слухи и надежды о возрождении, ремастере или ремейке Bloodborne все еще циркулируют, не намекает ли этот наряд на что-то? К сожалению, нет. Глава студии и креативный директор Николя Дусе пояснил Eurogamer: "Никакого тайного смысла нет. Это просто празднование всей истории PlayStation".

Одной из целей Astro Bot является дань уважения славной истории PlayStation (в то время как Playroom сосредоточился на функциональности PS5 и DualSense). "Вместо аппаратного обеспечения мы уделяем внимание персонажам. Вот почему мы вводим эти камеи. Раньше они были довольно примитивными, но теперь выглядят гораздо богаче. Всего их более 150, так что мы заглянем очень глубоко, и у каждого должны быть свои любимчики".

В грядущем эксклюзиве для PS5 вам предстоит спасти более 300 ботов, и, похоже, боты, основанные на культовых персонажах PlayStation, будут играть более значительную роль, чем раньше. Следите за новостями, а пока узнайте больше о различных типах сложности этапов.

Astro Bot поступит в продажу 6 сентября и будет стоить 60 долларов. В игре более 80 этапов, но после выхода она получит дополнительный контент.