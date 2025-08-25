Креативный директор Astro Bot заявил о готовности к конфликту с Sony из-за контроля над франшизой

После оглушительного успеха платформера Astro Bot, покорившего сердца игроков и критиков и собравшего целый шкаф наград, стало ясно, что у Sony на руках - новая золотая жила. Теперь корпоративные боссы наверняка строят планы, как выжать из маленького белого робота максимум прибыли. Но, похоже, их ждет жестокий отпор.

Креативный директор игры Николя Дусэ в интервью Financial Times дал понять, что студия Team Asobi не намерена молча наблюдать за тем, как творческое видение проекта топят в море монетизации и корпоративных директивах.

Если они начнут ущемлять или отодвигать на второй план творческую сторону проекта... между нами обязательно состоится разговор... Это определенно выльется в конфликт...

Это заявление подчеркивает готовность руководства Team Asobi отстаивать свое видение, если планы Sony по монетизации или развитию франшизы пойдут вразрез с творческой концепцией проекта.

На данный момент Sony официально не анонсировала продолжение Astro Bot, однако ранее руководство компании называло франшизу "перспективной", что указывает на высокую вероятность появления сиквела. Пока что сотрудничество между студией и издателем выглядело образцово: игра получила несколько бесплатных DLC, а не была переделана в сервисный проект.