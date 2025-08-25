Креативный директор Astro Bot заявил о готовности к конфликту с Sony из-за контроля над франшизой

После оглушительного успеха платформера Astro Bot, покорившего сердца игроков и критиков и собравшего целый шкаф наград, стало ясно, что у Sony на руках - новая золотая жила. Теперь корпоративные боссы наверняка строят планы, как выжать из маленького белого робота максимум прибыли. Но, похоже, их ждет жестокий отпор.
Креативный директор игры Николя Дусэ в интервью Financial Times дал понять, что студия Team Asobi не намерена молча наблюдать за тем, как творческое видение проекта топят в море монетизации и корпоративных директивах.
Если они начнут ущемлять или отодвигать на второй план творческую сторону проекта... между нами обязательно состоится разговор... Это определенно выльется в конфликт...
Это заявление подчеркивает готовность руководства Team Asobi отстаивать свое видение, если планы Sony по монетизации или развитию франшизы пойдут вразрез с творческой концепцией проекта.
На данный момент Sony официально не анонсировала продолжение Astro Bot, однако ранее руководство компании называло франшизу "перспективной", что указывает на высокую вероятность появления сиквела. Пока что сотрудничество между студией и издателем выглядело образцово: игра получила несколько бесплатных DLC, а не была переделана в сервисный проект.
Как это обычно бывает, креативный директор пойдёт лесом, а франшизу выдоят досуха // Александр Ковалёв
В оригинале нет выражения "конфликт", скорее негодование. Вполне рабочие моменты, которые есть в любой большой компании с несколькими отделами, где каждый отвечает за свою зону интересов.
Креативный директор мимоходом озвучил свои опасения, кому нужно услышали, в худшем случае состоится данная беседа, но для конфликта нет никакой почвы.
Наверняка, в обозримом будущем состоится анонс сиквела и, как водится, порт оригинала на остальные платформы. Я с удовольствием поиграю.
а ведь этой гвнине игру года дали … это ваще цирк че с индустрией стало
Совсем нюх потерял. Ты никто и звать тебя не как. Компания принадлежит Соньки. Что хотят то и будут делать.
можно же и по человечески всё сделать: сиквел, приквел, фильм, тридэшный современный мультсериал для детей, игрушки по типу анки козмо. достаточно обойтись без анимэ и всяких мобильных гачи выжималок и без коллабов. по-моему тогда вполне всё творческое видение не будет нарушено.