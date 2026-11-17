Несколько дней назад рассказывалось о неофициальном порте Astro Bot для ПК. Теперь вышла его новая версия, позволяющая играть на компьютере с частотой 60 кадров в секунду и включённой трассировкой лучей.

Проект AstroHybrid использует инструмент AnyPS5 для преобразования программного кода игры в исполняемый файл для Windows. Кроме того, задействуется графическая подсистема из эмулятора KyTyPS5, благодаря чему графика игры выводится через API Vulkan. По сути, без эмулятора PS5 под названием KyTyPS5 создание этого порта было бы невозможно.

Одной из ключевых особенностей стала поддержка технологии NVIDIA DLSS. В порт добавлена ​​функция DLSS Super Resolution, которая повышает производительность за счет рендеринга игры в более низком разрешении с последующим масштабированием изображения. Также поддерживаются технологии DLSS Frame Generation (генерация кадров) и Multi Frame Generation: игроки могут выбрать коэффициент генерации 2x, 3x или 4x. Предусмотрен и автоматический режим, который корректирует множитель частоты кадров каждые полсекунды для достижения целевого показателя.

Кроме того, в порт добавлена ​​технология NVIDIA Reflex, помогающая снизить задержку ввода. Появился новый оверлей производительности, отображающий текущую частоту кадров и количество кадров, выводимых на экран. В проект также внедрён оптимизированный алгоритм обработки данных центральным процессором, что ускоряет выполнение графических команд.

В актуальной версии игры можно добиться стабильных 60 FPS при использовании мощного процессора, например, AMD Ryzen 7 9800X3D. В связке с видеокартой NVIDIA RTX 5080 система обеспечивает стабильные 60 FPS в нативном разрешении 1440p с включённой трассировкой лучей. А при использовании генерации кадров частота может превышать 110 FPS.

Приятным дополнением стала поддержка мыши и клавиатуры. Благодаря этому AstroHybrid ощущается практически как полноценный официальный порт Astro Bot для ПК. Единственный недостаток — это «фризы», вызванные компиляцией шейдеров, которые всё ещё встречаются в игре. Если разработчику удастся их устранить, этот неофициальный порт для ПК станет лучшим способом познакомиться с Astro Bot.

Скачать последнюю версию AstroHybrid можно по этой ссылке.