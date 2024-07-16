Планка в 60 FPS была ключевым моментом для разработчиков платформера Astro Bot

Трёхмерный платформер Astro Bot от студии Team ASOBI удивил многих игроков своим появлением на летних презентациях. Проект обещает большое разнообразие уровней, огромное количество отсылок на другие игры PlayStation и превосходный визуальный стиль. Несмотря на высокую планку качества графики, авторы проекта также позаботились о его оптимизации. По словам главы разработки Николя Дусе, плавная производительность была одним из главных приоритетов для команды.
Astro Bot будет использовать всю технологичную мощь PS5 для создания потрясающих визуальных эффектов, однако вместе с этим проект не будет жертвовать частотой кадров. В команде Team ASOBI осознают, что текущий стандарт для геймеров сейчас — это 60 FPS, и они к нему стремились с самого начала.
Для нас поддержание 60 кадров в секунду является абсолютным условием. Игра никогда не должна опускаться ниже 60. Это важнее, чем разрешение, графика или что-то ещё. Мы фокусируемся на ощущениях, когда вы прыгаете и бегаете, идеально поддерживая темп и мелодию. Физика, особенно с интерактивными элементами, требует много энергии, но она очень важна для геймплея.
— говорит разработчик.
Как отмечает Николя Дусе, для разработчиков также был важен финальный масштаб Astro Bot. После коротких игр они хотели сделать большую игру, однако им не очень хотелось растягивать игровой процесс. Поэтому было решено сосредоточиться на уровне 12-15 часов — именно столько игрокам потребуется для прохождения платформера.