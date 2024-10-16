Платформер Astro Bot начнёт получать новые уровни, начиная с 17 октября

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Team ASOBI анонсировали серию из пяти еженедельных обновлений для Astro Bot, начиная с 17 октября. Каждое обновление добавит новый уровень для скоростного прохождения и двух специальных ботов, которых нужно спасти.
Расписание релизов следующее:
- 17 октября — уровень «Building Speed»
- 24 октября — «Let it Slide»
- 31 октября — «Бег на пружинах»
- 7 ноября — «Гелиевые высоты»
- 14 ноября — «Rising Heat»
Эти уровни будут проверять навыки игроков в жанре платформеров, а с онлайн-табло лидеров можно будет соревноваться с друзьями.
По словам директора студии Team ASOBI Николя Дусе, первый уровень «Building Speed» позволит игрокам прокладывать путь через высотный город с помощью бота Баркстера, уклоняясь от кранов и пробегая через автомойку.
Astro Bot уже доступна на PlayStation 5.
все, теперь точно пора про пс 5 брать чтобы в эту гвнину можно было сыграть
держите вкурсе всех малолетних геймеров