Платформер Astro Bot начнёт получать новые уровни, начиная с 17 октября

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Team ASOBI анонсировали серию из пяти еженедельных обновлений для Astro Bot, начиная с 17 октября. Каждое обновление добавит новый уровень для скоростного прохождения и двух специальных ботов, которых нужно спасти.

Расписание релизов следующее:

17 октября — уровень «Building Speed»

24 октября — «Let it Slide»

31 октября — «Бег на пружинах»

7 ноября — «Гелиевые высоты»

14 ноября — «Rising Heat»

Эти уровни будут проверять навыки игроков в жанре платформеров, а с онлайн-табло лидеров можно будет соревноваться с друзьями.

По словам директора студии Team ASOBI Николя Дусе, первый уровень «Building Speed» позволит игрокам прокладывать путь через высотный город с помощью бота Баркстера, уклоняясь от кранов и пробегая через автомойку.

Astro Bot уже доступна на PlayStation 5.