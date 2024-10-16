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Astro Bot 06.09.2024
Адвенчура, Платформер
6.2 44 оценки

Платформер Astro Bot начнёт получать новые уровни, начиная с 17 октября

butcher69
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Team ASOBI анонсировали серию из пяти еженедельных обновлений для Astro Bot, начиная с 17 октября. Каждое обновление добавит новый уровень для скоростного прохождения и двух специальных ботов, которых нужно спасти.

Расписание релизов следующее:

  • 17 октября — уровень «Building Speed»
  • 24 октября — «Let it Slide»
  • 31 октября — «Бег на пружинах»
  • 7 ноября — «Гелиевые высоты»
  • 14 ноября — «Rising Heat»

Эти уровни будут проверять навыки игроков в жанре платформеров, а с онлайн-табло лидеров можно будет соревноваться с друзьями.

По словам директора студии Team ASOBI Николя Дусе, первый уровень «Building Speed» позволит игрокам прокладывать путь через высотный город с помощью бота Баркстера, уклоняясь от кранов и пробегая через автомойку.

Astro Bot уже доступна на PlayStation 5.

2
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

все, теперь точно пора про пс 5 брать чтобы в эту гвнину можно было сыграть

0
антон фекалис

держите вкурсе всех малолетних геймеров

-1