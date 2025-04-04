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Astro Bot 06.09.2024
Адвенчура, Платформер
5.9 68 оценок

PlayStation рассматривает возможность экранизации платформера Astro Bot

butcher69 butcher69

Глава PlayStation Productions Асад Кизильбаш подтвердил в интервью Variety, что компания «абсолютно точно» изучает возможность экранизации популярной игры Astro Bot. Проект может стать следующим в ряду адаптаций культовых IP от Sony.

По словам Кизильбаша, сильная база поклонников, престижные награды и эмоциональный отклик игроков — всё это служит признаками потенциала для развития франшизы за пределами игровой индустрии. Astro Bot уже доказал свою силу: с момента релиза в сентябре 2024 года на PS5 платформер студии Team Asobi получил 104 звания «Игра года», включая победы на The Game Awards, DICE Awards и New York Game Awards.

При этом Кизильбаш подчёркивает, что не только слава и фанаты определяют выбор: «Иногда есть IP с отличными историями, которые просто хочется адаптировать».

Что получится из возможной экранизации Astro Bot — время покажет, но шансы увидеть робота на экране как никогда высоки.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
77ищ

Уже много лет обещают все екранизирывать и ничего не тизера не трейлера нифига

1
Egik81

Куй пока горячо. Неожиданно спасительная технодемка, из которой сделали игру неплохо так зашла, судя по статистике продаж пользователя платформы PS.

0
CRAZY rock GAME

Вообще было бы хорошо. Но лучше бы сделали сериал по Ratchet and Clank

0