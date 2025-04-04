PlayStation рассматривает возможность экранизации платформера Astro Bot

Глава PlayStation Productions Асад Кизильбаш подтвердил в интервью Variety, что компания «абсолютно точно» изучает возможность экранизации популярной игры Astro Bot. Проект может стать следующим в ряду адаптаций культовых IP от Sony.
По словам Кизильбаша, сильная база поклонников, престижные награды и эмоциональный отклик игроков — всё это служит признаками потенциала для развития франшизы за пределами игровой индустрии. Astro Bot уже доказал свою силу: с момента релиза в сентябре 2024 года на PS5 платформер студии Team Asobi получил 104 звания «Игра года», включая победы на The Game Awards, DICE Awards и New York Game Awards.
При этом Кизильбаш подчёркивает, что не только слава и фанаты определяют выбор: «Иногда есть IP с отличными историями, которые просто хочется адаптировать».
Что получится из возможной экранизации Astro Bot — время покажет, но шансы увидеть робота на экране как никогда высоки.
Уже много лет обещают все екранизирывать и ничего не тизера не трейлера нифига
Куй пока горячо. Неожиданно спасительная технодемка, из которой сделали игру неплохо так зашла, судя по статистике продаж пользователя платформы PS.
Вообще было бы хорошо. Но лучше бы сделали сериал по Ratchet and Clank