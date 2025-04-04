PlayStation рассматривает возможность экранизации платформера Astro Bot

Глава PlayStation Productions Асад Кизильбаш подтвердил в интервью Variety, что компания «абсолютно точно» изучает возможность экранизации популярной игры Astro Bot. Проект может стать следующим в ряду адаптаций культовых IP от Sony.

По словам Кизильбаша, сильная база поклонников, престижные награды и эмоциональный отклик игроков — всё это служит признаками потенциала для развития франшизы за пределами игровой индустрии. Astro Bot уже доказал свою силу: с момента релиза в сентябре 2024 года на PS5 платформер студии Team Asobi получил 104 звания «Игра года», включая победы на The Game Awards, DICE Awards и New York Game Awards.

При этом Кизильбаш подчёркивает, что не только слава и фанаты определяют выбор: «Иногда есть IP с отличными историями, которые просто хочется адаптировать».

Что получится из возможной экранизации Astro Bot — время покажет, но шансы увидеть робота на экране как никогда высоки.