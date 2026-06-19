По данным аналитиков, продажи Astro Bot достигли 4.3 млн копий - игра принесла 250 млн долларов

Astro Bot, по оценкам аналитиков из Alinea Analytics, продалась тиражом около 4,3 млн копий, принеся PlayStation примерно 250 млн долларов выручки. При предполагаемом бюджете менее 100 млн долларов вместе с маркетингом игра стала очень прибыльным проектом.

Однако её значение для Sony не ограничивается финансовым успехом. Astro Bot может помочь PlayStation привлечь более молодую и семейную аудиторию, которая традиционно ассоциируется с Nintendo. Если Sony продолжит развивать франшизу, Astro способен стать одним из ключевых брендов компании.

После относительно сдержанного старта игра получила награду «Игра года», что заметно подстегнуло продажи в конце года. В 2026 году, по оценкам аналитиков, было продано ещё свыше 600 тысяч копий, а текущие продажи остаются на уровне около 100 тысяч копий ежемесячно, несмотря на то что после релиза прошло уже больше года.

Важную роль в успехе играет Astro's Playroom — бесплатная игра, предустановленная на каждой PS5. Она фактически служит рекламой Astro Bot: многие новые владельцы консоли сначала знакомятся с персонажем в Astro's Playroom, а затем покупают полноценную игру. Это делает бесплатный проект эффективным инструментом для конвертации новых пользователей PS5 в покупателей Astro Bot.