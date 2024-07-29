Почти 15 минут игрового процесса очаровательного платформера Astro Bot

Уже этой осенью к релизу готовится полноценная игра по мотивам демонстрационного стенда PlayStation 5 — Astro's Playroom. В предстоящей Astro Bot игроков будет ждать более 10 часов разнообразного геймплея с уникальными механиками, локациями, сюжетом и множеством отсылок. Окунуться в этот мир можно уже сейчас, поскольку разработчики опубликовали продолжительный геймплей интригующего платформера.

Новая демонстрация игрового процесса Astro Bot приурочена к игровой выставке ChinaJoy 2024. На этом мероприятии для всех посетителей доступна почти получасовая демоверсия игры из вступительного этапа. В специальном ролике нам предлагают ознакомиться с полным прохождением этой демки, которую при желании можно пробежать за 15 минут.

В свежем геймплее показывают живописную стартовую локацию, которая напоминает некоторые уровни из Astro's Playroom. В отличие от бесплатной игры, здесь у игроков гораздо больше возможностей. В одной из зон можно даже поиграть в футбол.

Релиз Astro Bot запланирован на 6 сентября 2024 года, эксклюзивно для PS5.