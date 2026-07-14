SharpEmu продолжает прогрессировать - Astro Bot уже запускается на ПК

Экспериментальный эмулятор PlayStation 5 под названием SharpEmu продолжает стремительно развиваться. Спустя несколько дней после появления первых подробностей о проекте разработчикам уже удалось загрузить стартовые экраны эксклюзива Astro Bot на ПК.

Видео с демонстрацией опубликовал пользователь TechDroider, сославшись на разработчика RSantila из сообщества SharpEmu. Пока речь не идет о полноценном запуске игры — эмулятор способен лишь дойти до начальных экранов, однако для проекта, находящегося на ранней стадии разработки, это считается заметным прогрессом.

SharpEmu представляет собой эмулятор PS5 с открытым исходным кодом, цель которого — запускать игры консоли на ПК. Сейчас разработчики продолжают работать над поддержкой системных функций и совместимостью с играми, поэтому до полноценного игрового процесса еще далеко.

Ранее авторы проекта уже демонстрировали загрузку Demon's Souls и некоторых других игр. Теперь к списку добавился Astro Bot, что свидетельствует о постепенном развитии эмулятора.

Несмотря на быстрый прогресс, ожидать скорого запуска современных эксклюзивов PlayStation 5 пока не стоит. Разработчики SharpEmu неоднократно подчеркивали, что проект находится на раннем этапе, а до полноценной совместимости с большинством игр могут пройти годы.