Sony и разработчик Team Asobi анонсировали платформер Astro Bot

Многое из недавнего State of Play просочилось в сеть до его премьеры, в том числе и то, что многие могут посчитать главным анонсом. В последних сообщениях неоднократно говорилось о том, что Sony готовится анонсировать новую игру Astro Bot, которая выйдет в конце этого года, и, как выяснилось, это действительно так.

Sony и разработчик Team Asobi анонсировали Astro Bot, первый полноценный консольный платформер по любимому фанатами IP. Судя по всему, в игре будет более 50 «захватывающих и разнообразных» миров, а также множество разнообразных игровых возможностей.

В анонсирующем трейлере показано множество геймплея в нескольких разных мирах, демонстрируются платформеры, несколько боссов, летающие секции, а также, как и положено Astro Bot, несколько пасхальных яиц, связанных с любимыми играми PlayStation, включая God of War, Uncharted, PaRappa the Rapper, Shadow of the Colossus и другие.

Astro Bot выйдет 6 сентября на PS5. Предварительные заказы на игру начнутся 7 июня.