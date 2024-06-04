Sony уточнила, что в Astro Bot не будет микротранзакций; компания допускает, что игра может выйти на PC

Компания Sony поделилась дополнительными подробностями касательно предстоящей игры Astro Bot.
Sony опубликовала официальный F.A.Q., в котором уточнила, что Astro Bot будет полностью однопользовательской игрой без мультиплеера и каких-либо микротранзакций. Любопытно, что Sony написала в документе о том, что игра не выйдет на PS4 и PSVR2, при этом там нет упоминания PC - по всей видимости компания допускает, что в будущем игра может выйти на данной платформе.
Astro Bot выйдет 6 сентября на Playstation 5. Предварительные заказы на игру начнутся 7 июня.
Я бы с удовольствием сыграл на PC. Мне эта игра по видео зашла больше всех с презентации.
Не то что может выйти, а выйдет 100% они уже сказали что все синглы через какое то время будут выпускать на пк, судя по последнием портам, спустя 2 года, а то и меньше после релиза. А сессионки на пк они будут выпускать день в день.
я правильно понимаю что эти ебобо с помощью псн хотят затащить пк игроков в консоли но при это не выпуская астробота сразу... я даже не знаю смеятся или плакать от смеха... это не демон соулс не блад борн господи... кто у них в отделе маркетинга работает...
Ох, как же мы всё это время жили без астробота на пека. Это же консольное эксклюзивище похлеще какого-нибудь бладборна.))