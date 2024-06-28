Судя по весу файлов, Astro Bot будет довольно большой игрой

Представьте себе, что вы — отважный робот Астро, которому предстоит отправиться в космическое приключение. Ваша миссия — спасти экипаж материнского корабля PS5 и сам звездолёт, на которые напали коварные старые враги.

Но не бойтесь, ведь у вас есть всё, что нужно для успеха: смелость, находчивость и целый арсенал удивительных способностей. Благодаря специальным гаджетам, вы сможете наносить сокрушительные удары издалека или увеличиваться до невероятных размеров. Более 15 умений помогут вам преодолеть любые препятствия на пути.

Путешествие охватит шесть галактик и более 80 планет, каждая из которых уникальна и полна сюрпризов. Вы побываете в таинственных лесах, посетите грохочущие вулканы и насладитесь красотой песчаных пляжей. Главное, будьте осторожны, ведь в этом приключении вас ждёт встреча с более чем 70 видами опасных противников и могущественными боссами.