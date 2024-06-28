Судя по весу файлов, Astro Bot будет довольно большой игрой

Размер файлов предстоящего эксклюзива PlayStation 5, Astro Bot, был раскрыт на обложке розничной коробки, что указывает на то, что это будет огромная игра. Astro Bot, разработанная Team Asobi в течение трех лет небольшой командой, быстро стала одним из самых ожидаемых эксклюзивов PS5 этого года.
Согласно обложке розничной коробки, Astro Bot потребует около 66 ГБ места на жестком диске. Этот размер файла значительно больше, чем у предыдущих игр серии, он почти в шесть раз больше размера Astro’s Playroom и почти в восемь раз больше, чем Astro Bot: Rescue Mission, игры PSVR для PS4.
Team Asobi работает над этой новой игрой после роспуска Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Они являются одними из немногих разработчиков, оставшихся у PlayStation в Японии. Ранее они работали над Astro’s Playroom для PlayStation 5, которая бесплатно прилагалась к каждой проданной Sony PS5.
Astro Bot — это захватывающее космическое приключение Astro, роботизированного персонажа, который отправляется на миссию по спасению своей разбросанной по нескольким галактикам команды. Игрокам предстоит исследовать более 50 планет с уникальными испытаниями, перемещаться с помощью Dual Speeder и воссоединяться с культовыми персонажами PlayStation.
В бой идут игры на основе техно-демок. Размером же в 66 гигов я думаю никого не удивишь сейчас. Особенно когда дело идет об эксклюзивах PlayStation 5. Я даже удивлен что так мало. К тому же ведь надо как-то народ с цифровыми версиями подталкивать к более емким моделям консолей.