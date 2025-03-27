Team Asobi хотела сделать Astro Bot мрачнее, но Sony это не устроило

Изначально Astro Bot, знакомая игра для всех возрастов, была совсем не такой, как мы её знаем сегодня. Команда Asobi столкнулась с множеством изменений на пути к финальной версии, чтобы удовлетворить требования Sony.

По словам Николя Дусе, директора студии и игры, Astro Bot прошел через 23 различных варианта до того, как был представлен руководству PlayStation. Первоначальная версия игры была гораздо более мрачной.

Одним из самых спорных элементов была концовка, в которой главный герой, маленький робот Астро, жертвовал собой, и его тело было обезглавлено. Этот момент вызвал бурю недовольства у руководства Sony, что привело к необходимости изменить финал.

В финальной версии концовка стала более легкой и юмористичной, где Астро восстанавливается, и голова всегда остаётся на месте. Этот переход от темного к веселому подходу стал важной частью идентичности игры, которая сохранила свои основные эмоциональные посылы, но в более подходящей форме для широкой аудитории.

Сегодня Astro Bot не только привлекает благодаря своему очарованию и стилю, но и демонстрирует технические возможности PS5, делая его обязательным к игре на новой платформе.