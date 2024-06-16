Team Asobi заявляет, что Astro Bot выведет контроллер DualSense "на новый уровень"

Team Asobi заявила, что игроки Astro Bot могут ожидать, что в игре будет множество моментов, которые используют преимущества беспроводного контроллера PlayStation 5 DualSense. В недавнем интервью IGN во время Summer Game Fest 2024 команда Asobi дала гораздо более глубокий взгляд на свою предстоящую приключенческую игру-платформер после ее анонса в прошлом месяце.
По словам руководителя студии Николя Дусе, при продвижении технологий для сиквела они хотели больше сосредоточиться на платформенном аспекте игры, чем в Astro’s Playroom, а также использовать контроллер DualSense PS5. Он также описал эту игру как множество технических демонстраций, сшитых вместе с платформенными уровнями.
Например, в одном из моментов в трейлере показан момент, когда Астро впитывает воду, чтобы стать больше, а затем выжимает ее как губка. Дусе сказал, что это был прототип, который был сделан отдельно, а затем они добавили его в игру.
«Это было похоже на губку, и вы могли выжимать из нее воду с помощью адаптивного триггера, потому что вы можете изменять нажатие триггера», — объяснил он. «Поэтому мы хотим посмотреть, можно ли сделать что-то тяжелым, а затем со временем легким. Это было действительно хорошо в качестве демо, но это была просто одна большая губка на экране. Поэтому мы перенесли это в Astro Bot и сказали: «Что мы можем с этим сделать?» А затем мы подумали, что, может быть, мы могли бы сделать усиление. Если бы кто-то пришел с чем-то на бумаге без этого прототипа, мы бы подумали, что это немного странно. Но потому что там была эта демоверсия, мы добавили в игру эту функцию».
В игре также есть момент, когда вы можете «провести рукой по стене», чтобы почувствовать текстуру, а затем найти секретный проход, который Дусе сравнивает с Uncharted или Indiana Jones.
«Это было одним из моментов, которые мы получили, пытаясь вывести DualSense на новый уровень», — сказал он. «Так всегда бывает. На протяжении жизненного цикла системы к концу вы все еще видите то, что было невозможно в начале».
Astro Bot выходит 6 сентября эксклюзивно для PS5.
Ну так кроме ребят, его никто и не выводил хоть на какой-либо уровень
любой разработчик, который делал в своих играх полноценную поддержку дуалсенса выводил его на уровень выше конкурентов априори, и таких немало.
это бесполезная хрень только раздражает и мешает нормальной игре. Лучше бы сделали альтернативный геймпад с ассиметричеными стиками и нормальными стиками