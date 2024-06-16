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Astro Bot 06.09.2024
Адвенчура, Платформер
5.3 12 оценок

Team Asobi заявляет, что Astro Bot выведет контроллер DualSense "на новый уровень"

monk70
Новости

Team Asobi заявила, что игроки Astro Bot могут ожидать, что в игре будет множество моментов, которые используют преимущества беспроводного контроллера PlayStation 5 DualSense. В недавнем интервью IGN во время Summer Game Fest 2024 команда Asobi дала гораздо более глубокий взгляд на свою предстоящую приключенческую игру-платформер после ее анонса в прошлом месяце.

По словам руководителя студии Николя Дусе, при продвижении технологий для сиквела они хотели больше сосредоточиться на платформенном аспекте игры, чем в Astro’s Playroom, а также использовать контроллер DualSense PS5. Он также описал эту игру как множество технических демонстраций, сшитых вместе с платформенными уровнями.

Например, в одном из моментов в трейлере показан момент, когда Астро впитывает воду, чтобы стать больше, а затем выжимает ее как губка. Дусе сказал, что это был прототип, который был сделан отдельно, а затем они добавили его в игру.

«Это было похоже на губку, и вы могли выжимать из нее воду с помощью адаптивного триггера, потому что вы можете изменять нажатие триггера», — объяснил он. «Поэтому мы хотим посмотреть, можно ли сделать что-то тяжелым, а затем со временем легким. Это было действительно хорошо в качестве демо, но это была просто одна большая губка на экране. Поэтому мы перенесли это в Astro Bot и сказали: «Что мы можем с этим сделать?» А затем мы подумали, что, может быть, мы могли бы сделать усиление. Если бы кто-то пришел с чем-то на бумаге без этого прототипа, мы бы подумали, что это немного странно. Но потому что там была эта демоверсия, мы добавили в игру эту функцию».

В игре также есть момент, когда вы можете «провести рукой по стене», чтобы почувствовать текстуру, а затем найти секретный проход, который Дусе сравнивает с Uncharted или Indiana Jones.

«Это было одним из моментов, которые мы получили, пытаясь вывести DualSense на новый уровень», — сказал он. «Так всегда бывает. На протяжении жизненного цикла системы к концу вы все еще видите то, что было невозможно в начале».

Astro Bot выходит 6 сентября эксклюзивно для PS5.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Simple Jack
3
spaMER_ID

Ну так кроме ребят, его никто и не выводил хоть на какой-либо уровень

0
GPoul

любой разработчик, который делал в своих играх полноценную поддержку дуалсенса выводил его на уровень выше конкурентов априори, и таких немало.

0
SULIK 712 GPoul

это бесполезная хрень только раздражает и мешает нормальной игре. Лучше бы сделали альтернативный геймпад с ассиметричеными стиками и нормальными стиками

0