Журналисты поделились впечатлениями от нового приключения Astro Bot

На майской State of Play было анонсировано новое приключение Astro Bot, которое выйдет на PlayStation 5 6 сентября. Журналисты, познакомившиеся с игрой, выразили свои предварительные впечатления. Они отметили, что разработчики решили перейти на новый уровень по сравнению с предыдущей игрой Astro Bot: Rescue Mission. Уровни стали более разнообразными, и игра поощряет эксперименты.
В издании IGN сравнили Astro Bot с играми для Nintendo и считают ее экспериментальным проектом, полным жизнерадостности и неожиданностей. Геймплей отличается отличным платформингом и наличием ностальгических отсылок к играм разных эпох PlayStation. В случае поражения игроку не придется долго ждать возможности перезапуска уровня, что делает опыт прохождения демо-уровней Astro Bot интересным.
Журналист GameSpot отметил высокий геймдизайн Astro Bot, который делает навигацию уровнями более простой. Изучение локаций поощряется, так как за сбор местной валюты можно открывать костюмы в стиле известных персонажей PlayStation. Использование функций геймпада DualSense также стало более разнообразным, а не все способности еще раскрыты.
На PlayStation Blog рассказали о других особенностях Astro Bot, таких как битвы с боссами, «игривая» стилистика, возможность летать, плавать и многое другое. Также у игры есть различные бонусы за предварительный заказ, и она была представлена на Summer Game Fest.
через чур детской игра выглядит