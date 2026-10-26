Космическая кошка крушит врагов в Astro Burn - игра уже доступна на iOS, PC и Android

Студия Pixel Doors выпустила Astro Burn — приключенческий shoot ’em up в духе классики 90-х. Релизный ролик демонстрирует уклонения от снарядов, абсурдных врагов, опасные препятствия и безумных боссов.

Игрокам достаётся роль космической кошки Астро, которая вместе с роботом-компаньоном пытается добраться домой. На пути героиню ждут сражения с противниками и испытания в космосе.

Астро может собирать необычные способности, связанные с закусками, и использовать усиления на кошачьей мяте, устраивая хаос в аниме-стилистике.

Astro Burn уже доступна в App Store для iPhone и iPad, а также на PC и Android.