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Astro Burn 30.07.2026
Экшен, Аркада, Инди, Космос, Научная фантастика , Рогалик
10 1 оценка

Космическая кошка крушит врагов в Astro Burn - игра уже доступна на iOS, PC и Android

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Студия Pixel Doors выпустила Astro Burn — приключенческий shoot ’em up в духе классики 90-х. Релизный ролик демонстрирует уклонения от снарядов, абсурдных врагов, опасные препятствия и безумных боссов.

Игрокам достаётся роль космической кошки Астро, которая вместе с роботом-компаньоном пытается добраться домой. На пути героиню ждут сражения с противниками и испытания в космосе.

Астро может собирать необычные способности, связанные с закусками, и использовать усиления на кошачьей мяте, устраивая хаос в аниме-стилистике.

Astro Burn уже доступна в App Store для iPhone и iPad, а также на PC и Android.

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