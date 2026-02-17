Astrobotanica стартовала в раннем доступе Steam: выживание без насилия в доисторическом мире

Инди-студия Space Goblin Studio выпустила Astrobotanica в раннем доступе Steam. Игра уже доступна по стартовой цене 603 рубля — релиз сопровождается новым трейлером.

Проект, собравший успешную кампанию на Kickstarter и более 100 тысяч добавлений в список желаемого, предлагает необычный взгляд на жанр survival. Игрок управляет Ксел — инопланетным ботаником, оказавшимся на Земле эпохи плейстоцена около 300 тысяч лет назад. Вместо сражений — изучение флоры, крафтинг, строительство базы, исследование мира и решение экологических головоломок.

Важной частью геймплея станет взаимодействие с первобытными людьми. Завоёвывая их доверие и помогая, например, лечением болезней с помощью созданных настоев, можно открыть новые инструменты и ресурсы.

Разработчики уже представили дорожную карту на 2026 год. В планах — система гибридизации растений, рыбалка и расширение механик строительства и крафта. По словам гейм-директора Аркадиуша Возняка, команда стремится сделать «уютное выживание», где главная награда — исследования и открытия.