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Astro's Playroom 12.11.2020
Адвенчура, Платформер, Юмор
7.1 38 оценок

ASTRO's PLAYROOM перешла в статус Ingame в SharpEmu - некоторые участки уже можно играть

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Эмулятор PlayStation 5 SharpEmu заметно продвинулся в запуске ASTRO’s PLAYROOM. Ещё 3 октября игра имела статус Menus и страдала от сломанных текстур, однако свежий тест от 6 октября на сборке a17aaca уже перевёл её в категорию Ingame. По данным официальной базы совместимости, игра теперь доходит непосредственно до геймплея.

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Производительность пока остаётся тяжёлой, поэтому назвать ASTRO’s PLAYROOM полностью играбельной ещё нельзя. Тем не менее автор свежего отчёта отмечает, что некоторые участки уже можно играть, что является заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущим состоянием. В классификации SharpEmu статус Ingame означает, что игра достигает геймплея, но всё ещё имеет серьёзные проблемы.

После обновления ASTRO’s PLAYROOM общее число игр, достигающих геймплея в SharpEmu, выросло до 22 из 62 протестированных. Из них 12 сейчас имеют статус Ingame и ещё 10 считаются Playable.

ПК 1
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Вадим Якимов

"но на торренте мы ее конечно же не увидим"..)

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