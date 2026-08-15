Эмуляция PS5 добралась до Steam Deck: Astro's Playroom запустили, но играть пока невозможно

Эмуляция PlayStation 5 впервые была продемонстрирована на портативной консоли Steam Deck — однако называть текущий результат играбельным пока что нельзя. С помощью экспериментального эмулятора SharpEmu удалось запустить Astro's Playroom напрямую под SteamOS, без использования Remote Play или облачного стриминга.

Видео, опубликованное пользователем BrutalSam (исходный материал предоставил Ihc160), показывает загрузку игры локально на устройстве Valve. Производительность при этом составляет примерно от 0,5 до 1 FPS. Более того, демонстрация ограничивается лишь фрагментом с логотипом PlayStation Studios и экраном загрузки — до непосредственного игрового процесса дело не дошло. Таким образом, это скорее тест на совместимость, чем доказательство того, что игры PS5 станут доступны на Steam Deck в обозримом будущем.

SharpEmu — это эмулятор, написанный с нуля на C#. Он поддерживает Windows, Linux и macOS, а для вывода графики в Linux использует Vulkan, что позволяет работать нативно на x86-версии Steam Deck. Разработчики подчёркивают, что проект пока сосредоточен на точности эмуляции и отладке инфраструктуры, а не на оптимизации отдельных игр.

SharpEmu проверяется на совместимость с PS5 с прошлого месяца. Тогда эмулятор уже запускал Astro Bot на ПК. Конкурирующий проект KytyPS5 продвинулся дальше — он способен запускать несколько 3D-игр. В июле SharpEmu стал открытым проектом с управлением сообществом.

С точки зрения железа Steam Deck оснащена 4-ядерным CPU Zen 2 и 8-ядерным GPU RDNA 2, тогда как PS5 использует 8 ядер Zen 2 и 36 вычислительных блоков RDNA 2. Достичь аналогичной производительности на Deck вряд ли возможно, однако у портативной консоли есть преимущества: более низкое разрешение экрана и специализированные драйверы, которые могут включать технологии генерации кадров (отсутствующие у PS5). Поэтому полностью исключать появление более-менее играбельного опыта в отдалённой перспективе тоже нельзя — но пока это лишь технический курьёз, а не практическое решение.