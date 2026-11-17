Разработчик под псевдонимом RecompPort, ранее отметившийся нативными портами игр с Wii вроде Mario Kart Wiicompiled и Pandora's Tower, выпустил релизную версию 1.0 проекта asura-wrath-pc для Windows и Linux. Программа транслирует оригинальный код Cell PowerPC из версии Asura's Wrath для PlayStation 3 в C++ и собирает нативный исполняемый файл, который работает напрямую на процессоре компьютера без эмуляторов вроде RPCS3 и системной прошивки консоли. Вся системная обвязка реализована через собственный рантайм автора, берущий на себя обработку подсистемы LV2, потоков, модулей SPU, звука, контроллеров и графического чипа RSX на базе OpenGL 4.5.

Готовый исполняемый файл asura.exe в репозитории отсутствует: проект распространяется по лицензии MIT и не содержит графики, текста, звука или криптографических ключей Capcom и Sony. Для сборки на компьютере пользователю потребуется собственная расшифрованная европейская копия Asura's Wrath с кодом региона BLES01227 в виде папки PS3_GAME или образа ISO, а также уже расшифрованный файл EBOOT.elf с диска либо из обновления 01.02. Мастер установки для Windows 10 и 11 не требует прав администратора, при необходимости сам скачивает среду MSYS2 и компилирует игру примерно за 10 минут на 8-поточном процессоре, хотя из-за отсутствия цифровой подписи на установщик реагирует защитник Windows SmartScreen. Для Linux и Steam Deck предусмотрен экспериментальный скрипт сборки через системные инструменты или контейнер distrobox, однако на портативном устройстве Valve сборка с нуля может занять от 1 до 2 часов и пока не прошла полноценного тестирования производительности.

Порт предлагает гибкие настройки графики: внутреннее разрешение масштабируется от 640x360 до 4K или родного разрешения монитора, поддерживаются оконный и полноэкранный режимы, а черные полосы в кат-сценах можно отключать горячей клавишей F8. Частоту кадров разрешено переключать прямо во время игры клавишей F10 между значениями 30, 60, 90 и экспериментальными 120 fps. Для достижения высокой скорости автор применил рекомпилятор версии 4, сохраняющий регистры Cell в локальных переменных ради прироста до 5-17% в ресурсоемком коде, а также переписал часть критических функций вручную: например, поиск по октодереву в боях ускорился примерно в 3.4 раза. Дополнительно реализованы многопоточная подача кадров, кэширование графических программ на диске, отслеживание изменений текстур на Windows, адаптивный VBlank и опциональная оптимизация под профиль нагрузки PGO.

На тестовой конфигурации с 4-ядерным 8-поточным процессором и видеокартой RTX 5060 в разрешении 1080p самые тяжелые сражения работают на частоте 80-86 fps в режиме ограничения 90 fps и выдают 113-118 fps при лимите в 120 fps. Для слабых ПК с минимумом в 4 потока и видеокартой уровня OpenGL 4.5 предусмотрены пониженные масштабы рендеринга 0.5x и 0.75x, а также тени консольного качества, при этом для стабильной игры рекомендуется режим 60 fps в разрешении 1280x720. При новом заходе в неизведанные локации возможны кратковременные подтормаживания: игра сохраняет встреченные программы SPU и переводит их в нативный код при следующем запуске через лаунчер.

OpenGL 4.5 стал самым прямым способом трансляции RSX. Поддержка Vulkan находится в списке планов на будущее.

- RecompPort, создатель порта

Помимо основной сюжетной кампании проект считывает без копирования уже расшифрованное обновление 01.02 и загружаемые эпизоды DLC, корректно воспроизводит музыку и озвучку благодаря встроенному декодеру MP3 и отслеживает все 53 трофея с всплывающими уведомлениями. Управление адаптировано под клавиатуру и любые геймпады с поддержкой SDL, включая Xbox, DualShock 4, DualSense и Switch Pro, с вибрацией и автоматической подменой иконок кнопок. Лаунчер переведен на 7 языков: английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, японский и китайский, а сама игра поддерживает 6 локализаций без русского языка.

Экшен Asura's Wrath от студии CyberConnect2 и издательства Capcom вышел в 2012 году только на PlayStation 3 и Xbox 360 и так и не получил официальной ПК-версии, хотя ранее энтузиасты уже предпринимали экспериментальные попытки портировать его с консоли Microsoft при помощи инструментария ReXGlue.