13 лет спустя... Хоррор Asylum, от авторов "Шороха", обзавёлся датой релиза

Инди-долгострой Asylum, традиционный point & click-хоррор от авторов Scratches ("Шорох"), выходит 6 марта 2025 года. Об этом объявили разработчики на странице игры в Steam.

Нет, это не первоапрельская шутка. Сейчас Хэллоуин, и традиция требует, чтобы сегодня были разные мероприятия, связанные с ужасами (в дополнение к языческим ритуалам и призывам избегать убийц в масках).



Итак, у нас есть для вас объявление. Важный момент: судьба распорядилась так, что ASYLUM откроет свои двери 6 марта 2025 года. Да, отметьте это в своих календарях. Мы заканчиваем эту игру раз и навсегда.

Игра будет доступна на платформах Windows, macOS, SteamOS, Linux.

В игре, ранее, были запланированы разные языки локализации, включая русский текст и субтитры, однако сегодня, разработчики заметили:

Одно важное замечание, друзья: мы обновили страницу игры и намеренно установили в качестве языка релиза только английский, чтобы избежать ложных ожиданий относительно доступных языков при запуске. Конечно, мы по-прежнему планируем перевести игру на как можно большее количество языков. Мы не знаем точно, какие из них будут готовы к моменту релиза, но, как только они будут подтверждены, мы добавим их снова.

Asylum была анонсирована в далёком 2011 году, а выйти в релиз должна была в 2013 году. Игру разрабатывает команда выходцев из закрывшейся в 2009 году аргентинской студии Nucleosys, выпустившей в 2006 году проект "Шорох". Разработкой Asylum руководит геймдизайнер Агустин Кордес (Agustín Cordes), также участвовавший в разработке Scratches в качестве геймдизайнера.

Сюжет, как указали разработчики на странице игры, "держится в тайне на протяжении почти 15 лет производства".

Многочисленные "добавления контента в игру" отсрочили релиз Asylum на слишком долгий срок. Последние большие новости по проекту, посещали нас в далёком 2020 году, когда разработчики выпускали демо-версию игры. А летом 2018, разработчики опубликовывали серию постеров к проекту, выполненных в разных стилях к фильмам ужасов 80-х годов.