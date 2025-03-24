Хоррор Asylum, на который потратили 15 лет и $120 000, получит масштабное обновление к Хэллоуину

Спустя 15 лет разработки и успешную кампанию на Kickstarter, собравшую $120 000, студия Senscape наконец-то выпустила хоррор Asylum — духовного наследника Scratches. Игра вышла несколько недель назад и получила 89% положительных отзывов в Steam, а теперь разработчики объявили о первых крупных обновлениях и грядущем контентном расширении к Хэллоуину.

Разработчики уже выпустили патч 1.1.25321, который исправляет многочисленные баги и добавляет важные функции:

Облачные сохранения теперь работают на Windows, Mac и Steam Deck.

теперь работают на Windows, Mac и Steam Deck. Отключаемое движение камеры — улучшение для игроков, испытывающих дискомфорт от плавных переходов.

— улучшение для игроков, испытывающих дискомфорт от плавных переходов. Исправления для Mac — устранены критические ошибки, вызывавшие вылеты игры.

— устранены критические ошибки, вызывавшие вылеты игры. Оптимизация сохранений — устранены проблемы с загрузкой некоторых файлов.

— устранены проблемы с загрузкой некоторых файлов. Исправлены локализации и обновлены титры — разработчики добавили забытых участников команды.

Кроме того, студия готовит новое меню настроек, позволяющее гибко регулировать визуальные эффекты. Например, можно будет включить "грязную" VHS-стилистику из ранних демонстрационных версий.

Самым большим анонсом стало дополнение, запланированное на Хэллоуин 2025 года. Разработчики решили не заставлять игроков ждать так долго и предложат предзаказ с бонусами:

Оригинальный саундтрек с неизданными треками и ранними демо-записями.

с неизданными треками и ранними демо-записями. Артбук с реальными фотографиями и чертежами психиатрических клиник, вдохновивших разработчиков.

с реальными фотографиями и чертежами психиатрических клиник, вдохновивших разработчиков. Документальный фильм о поездке команды в заброшенный институт, ставший основой для истории Asylum.

На Хэллоуин владельцы дополнения получат полный артбук, расширенный документальный фильм и аннотированный сценарий 2009 года с комментариями разработчиков.

Несмотря на долгую историю создания, Asylum уже доказал свою состоятельность. Теперь игрокам остается ждать дальнейшего развития проекта и нового контента, который продолжит погружение в мрачные тайны психиатрической клиники Хэнвелла.