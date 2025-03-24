Хоррор Asylum, на который потратили 15 лет и $120 000, получит масштабное обновление к Хэллоуину

Спустя 15 лет разработки и успешную кампанию на Kickstarter, собравшую $120 000, студия Senscape наконец-то выпустила хоррор Asylum — духовного наследника Scratches. Игра вышла несколько недель назад и получила 89% положительных отзывов в Steam, а теперь разработчики объявили о первых крупных обновлениях и грядущем контентном расширении к Хэллоуину.
Разработчики уже выпустили патч 1.1.25321, который исправляет многочисленные баги и добавляет важные функции:
- Облачные сохранения теперь работают на Windows, Mac и Steam Deck.
- Отключаемое движение камеры — улучшение для игроков, испытывающих дискомфорт от плавных переходов.
- Исправления для Mac — устранены критические ошибки, вызывавшие вылеты игры.
- Оптимизация сохранений — устранены проблемы с загрузкой некоторых файлов.
- Исправлены локализации и обновлены титры — разработчики добавили забытых участников команды.
Кроме того, студия готовит новое меню настроек, позволяющее гибко регулировать визуальные эффекты. Например, можно будет включить "грязную" VHS-стилистику из ранних демонстрационных версий.
Самым большим анонсом стало дополнение, запланированное на Хэллоуин 2025 года. Разработчики решили не заставлять игроков ждать так долго и предложат предзаказ с бонусами:
- Оригинальный саундтрек с неизданными треками и ранними демо-записями.
- Артбук с реальными фотографиями и чертежами психиатрических клиник, вдохновивших разработчиков.
- Документальный фильм о поездке команды в заброшенный институт, ставший основой для истории Asylum.
На Хэллоуин владельцы дополнения получат полный артбук, расширенный документальный фильм и аннотированный сценарий 2009 года с комментариями разработчиков.
Несмотря на долгую историю создания, Asylum уже доказал свою состоятельность. Теперь игрокам остается ждать дальнейшего развития проекта и нового контента, который продолжит погружение в мрачные тайны психиатрической клиники Хэнвелла.
Недавно прошел игру, сюжет конечно бомбический, в духе их старенькой игры "Шорох", книжная атмосфера с элементами мистики и космического ужаса Лавкрафта
Жаль, что игра как будто урезана.
Я бы не назвал его "бомбическим". Авторы прилежно воспроизвели атмосферу и сюжетные ходы, свойственные произведениям Лавкрафта. За это можно их похвалить. Но знакомых с творчеством писателя она не поразит. Интерес удержит до самого конца, тут вопросов нет. Но не удивит. Показательна ситуация с финальным поворотом. Когда я наблюдал его, я подумал: "И этим вы хотели меня удивить? Меня, прочитавшего практически все произведения Лавкрафта? Ну ладно, сделаю вид, что я удивлён".
А кто Лавкрафта не читал ,сможет удивить?
Это чё,шутан?
твоё лицо когда узнал что на это потратили 15 лет и 120к$