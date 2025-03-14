На ПК вышел атмосферный хоррор Asylum, вдохновленный творчеством Г.Ф. Лавкрафта

Анонс хоррора состоялся в 2010 году, и вчера она наконец вышла в релиз Steam. Ранее дату релиза несколько раз переносили, последний раз — на прошлой неделе, из-за негативных отзывов на озвучку главного героя. Теперь же Asylum официально доступна, и разработчики выполнили свои обещания, уложившись в сроки переозвучки вместе с русской текстовой локализацией.
Asylum - это мрачное приключенческий ужастик, где игрок, принимая на себя роль бывшего пациента с загадочными видениями, оказывается в стенах зловещей психиатрической лечебницы Ханвелл. Игра от первого лица, и игрок будет исследовать запутанную структуру здания, распутывать нити его мрачного прошлого и постепенно приближаться к шокирующей истине.
Игра черпает вдохновение из работ Питера Кушинга и Лучо Фульчи, уделяя особое внимание сюжету и атмосфере. Игрокам предстоит погрузиться в реалистично воссозданный лабиринт больничных коридоров, решая увлекательные головоломки и ища ответы в темноте этого пугающего учреждения.
Особенности:
- Примерно 10 часов игрового процесса — и это не раскрывая все тёмные тайны, скрытые внутри!
- Атмосфера, в которой вы практически ощутите запах гниения и разложения вокруг вас.
- Захватывающий оригинальный сюжет, который удалось сохранить в тайне на протяжении 15 лет разработки.
- Увлекательные загадки, которые испытают вашу смекалку и наблюдательность.
- Хороший саундтрек, вдохновлённый фильмами ужасов 80-х и работами Джона Карпентера.
- Никаких скримеров, почти, которые настигнут вас, когда вы меньше всего этого ожидаете.
- Диегетический интерфейс и другие интересные элементы.
Asylum доступна для покупки в Steam с 10% скидкой до 20 марта.
Ммм найс игра 2008 года)) я пожалуй пропущу.
В этой игре даже ходить нельзя. Не, такое мне никогда не нравилось.
15 лет долгостроя, ахиреть, ещё в 2012 то-ли демо какая-то была, то-ли тизер, ждал очень, и наконец спустя столько лет вот он, релиз // Алексей Малышев