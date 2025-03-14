На ПК вышел атмосферный хоррор Asylum, вдохновленный творчеством Г.Ф. Лавкрафта

Анонс хоррора состоялся в 2010 году, и вчера она наконец вышла в релиз Steam. Ранее дату релиза несколько раз переносили, последний раз — на прошлой неделе, из-за негативных отзывов на озвучку главного героя. Теперь же Asylum официально доступна, и разработчики выполнили свои обещания, уложившись в сроки переозвучки вместе с русской текстовой локализацией.

Asylum - это мрачное приключенческий ужастик, где игрок, принимая на себя роль бывшего пациента с загадочными видениями, оказывается в стенах зловещей психиатрической лечебницы Ханвелл. Игра от первого лица, и игрок будет исследовать запутанную структуру здания, распутывать нити его мрачного прошлого и постепенно приближаться к шокирующей истине.

Игра черпает вдохновение из работ Питера Кушинга и Лучо Фульчи, уделяя особое внимание сюжету и атмосфере. Игрокам предстоит погрузиться в реалистично воссозданный лабиринт больничных коридоров, решая увлекательные головоломки и ища ответы в темноте этого пугающего учреждения.

Особенности:

Примерно 10 часов игрового процесса — и это не раскрывая все тёмные тайны, скрытые внутри!

Атмосфера, в которой вы практически ощутите запах гниения и разложения вокруг вас.

Захватывающий оригинальный сюжет, который удалось сохранить в тайне на протяжении 15 лет разработки.

Увлекательные загадки, которые испытают вашу смекалку и наблюдательность.

Хороший саундтрек, вдохновлённый фильмами ужасов 80-х и работами Джона Карпентера.

Никаких скримеров, почти, которые настигнут вас, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Диегетический интерфейс и другие интересные элементы.

Asylum доступна для покупки в Steam с 10% скидкой до 20 марта.