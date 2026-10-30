Психологический хоррор ASYLUM стал доступен на консолях - исследуйте тайны заброшенной лечебницы

SOEDESCO выпустила психологический хоррор ASYLUM на консолях. Новый трейлер демонстрирует мрачные коридоры психиатрического института Хануэлл, тревожные видения бывшего пациента и загадки, за которыми скрывается пугающая история. Игра предлагает около десяти часов исследования, поиска улик и решения головоломок.

Игрокам предстоит взять на себя роль бывшего пациента, страдающего от странных видений. Исследуя огромную обветшавшую лечебницу, герой будет изучать её прошлое, взаимодействовать с обитателями и постепенно раскрывать тайну происходящего. Вместо постоянных столкновений с противниками ASYLUM делает ставку на напряжённую атмосферу, повествование через окружение и внимательное исследование локаций.

Проект разработан студией Senscape и считается духовной наследницей культовой Scratches. Среди источников вдохновения авторы называют произведения Говарда Лавкрафта, классические фильмы ужасов и европейское хоррор-кино 1980-х. Музыкальное сопровождение также отсылает к жанровым фильмам того времени и работам Джона Карпентера.

ASYLUM уже доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Изначально игра вышла на PC в марте 2025 года и распространяется через Steam и GOG.