Выход хоррора-долгостроя ASYLUM от создателя легендарной Scratches отложен на неделю

Анонсированный ещё в 2010 году хоррор ASYLUM, не так давно впервые получиший точную дату выхода — 6 марта 2025 года — всё же немного задержится. Игра получила новую дату выхода. Хоррор придётся подождать лишь на неделю дольше — теперь ASYLUM должна выйти 13 марта.

Согласно новости в сообществе игры в Steam, выход хоррора пришлось отложить из-за замены актёра озвучения протагониста, так как по работе предыдущего исполнителя главной роли были получены отрицательные отзывы. Разработчики не успели внести нужные изменения к изначальному сроку выхода ASYLUM, поэтому релиз пришлось отложить на неделю.

Игру разрабатывает студия Senscape, возглавляемая Агустином Кордесом — автором знакового хоррора Scratches. С момента анонса по ASYLUM иногда появлялись официальные сообщения о ходе разработки. В 2020 году временно даже была доступна демоверсия. Но о точных сроках релиза до недавнего времени не сообщалось.