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На рассвете 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.8 5 оценок

В 2025 году выйдет российский шутер "На рассвете" с масштабным открытым миром и упором на тактику

Lunersun
Новости

Наши разработчики взялись за создание масштабного военного экшена. «На рассвете» — это кооперативный шутер с открытым миром, где вам с друзьями предстоит выполнять боевые задания в огромном городе. Кстати, создатели не поленились и сделали его точной копией реального города, перенеся каждый квартал и пригород в масштабе один к одному.

Каждая миссия в игре начинается с того, что группа игроков прибывает в полуразрушенный город на БТР. А дальше команде предстоит выполнять различные боевые задачи: от спасения заложников до уничтожения вражеской техники. При этом разработчики делают особый акцент на командном взаимодействии — в одиночку справиться будет крайне сложно из-за вражеских засад, ловушек и снайперов, расположенных по всему городу.

А самое интересное, что никто не будет говорить вам, как именно выполнять задания. Хотите — идите напролом на БТР, хотите — разделитесь и зайдите с разных сторон, а можете и вовсе придумать что-то своё. Главное — помните, что после смерти просто так возродиться не получится, так что берегите себя.

Релиз «На рассвете» запланирован на 2025 год.

22
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
H-DS

Мда. У людей никакой гордости за отечественное производство.

3
PolGhost

А какая разница отечественное ли? Нужно оценивать результат и если он не очень, то прямо и говорить, вне зависимости от того "отечественное" ли. Здесь, пока рано судить. На скриншотах может и выглядеть норм, но что будет по факту - узнать удастся только с релизом

0
USAROKSTARONE

если отечественные игры были хорошими на 1 атомик харт может прийти 100 смут

0
Mihanbo

обратно онлайн овно,сделали бы хороший одиночный шутан а еще лучше типо рпг где можно было бы набирать бойцов в чвк,прокачиватся,покупать технику,воевать на разных континентах и создать собственную армию и в конце захватить какую небуть страну и стать эль президенте)

2
ыпар опрао

А что за город, который воссоздан один к одному? А кто враги?

1
Ctella

Догадайся

0
ogg_enjoyer

Вот гдето на релизе этой игры и заблокируют стим, чекайте, НАШИ ИГРЫ уже будут убедительны как никогда.
"А зачем вам эти западные, вот берите пожалуйста НАШУ ИГРУ". Ведь ничем не хуже, но это не точно...

1
Burglarnet

Нужно только потерпеть.

0
MeduZaRUS

💪✊

0
Jonny NoxWill

Меня терзают СМУТНЬІЕ сомнения :D

-1
Пользователь ВКонтакте

Слушайте, а можно уже что нибудь нормальное без всяких кипиритивов? // Александр Ковалёв

-6
Just-a-your-King

Значит бф7 будут блокировать по любой маломайской причине, раз тут выходит отечественный аналог с правильными войсками.

-6
no homo

а кто же для тебя правильные войска? ну ка расскажи мне.

0
Alex Row

Зачем ещё один ghost recon?

-7
Heather123

Зачем нужны эти открытые миры ?

-8