В 2025 году выйдет российский шутер "На рассвете" с масштабным открытым миром и упором на тактику

Наши разработчики взялись за создание масштабного военного экшена. «На рассвете» — это кооперативный шутер с открытым миром, где вам с друзьями предстоит выполнять боевые задания в огромном городе. Кстати, создатели не поленились и сделали его точной копией реального города, перенеся каждый квартал и пригород в масштабе один к одному.

Каждая миссия в игре начинается с того, что группа игроков прибывает в полуразрушенный город на БТР. А дальше команде предстоит выполнять различные боевые задачи: от спасения заложников до уничтожения вражеской техники. При этом разработчики делают особый акцент на командном взаимодействии — в одиночку справиться будет крайне сложно из-за вражеских засад, ловушек и снайперов, расположенных по всему городу.

А самое интересное, что никто не будет говорить вам, как именно выполнять задания. Хотите — идите напролом на БТР, хотите — разделитесь и зайдите с разных сторон, а можете и вовсе придумать что-то своё. Главное — помните, что после смерти просто так возродиться не получится, так что берегите себя.

Релиз «На рассвете» запланирован на 2025 год.