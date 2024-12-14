В 2025 году выйдет российский шутер "На рассвете" с масштабным открытым миром и упором на тактику

Наши разработчики взялись за создание масштабного военного экшена. «На рассвете» — это кооперативный шутер с открытым миром, где вам с друзьями предстоит выполнять боевые задания в огромном городе. Кстати, создатели не поленились и сделали его точной копией реального города, перенеся каждый квартал и пригород в масштабе один к одному.
Каждая миссия в игре начинается с того, что группа игроков прибывает в полуразрушенный город на БТР. А дальше команде предстоит выполнять различные боевые задачи: от спасения заложников до уничтожения вражеской техники. При этом разработчики делают особый акцент на командном взаимодействии — в одиночку справиться будет крайне сложно из-за вражеских засад, ловушек и снайперов, расположенных по всему городу.
А самое интересное, что никто не будет говорить вам, как именно выполнять задания. Хотите — идите напролом на БТР, хотите — разделитесь и зайдите с разных сторон, а можете и вовсе придумать что-то своё. Главное — помните, что после смерти просто так возродиться не получится, так что берегите себя.
Релиз «На рассвете» запланирован на 2025 год.
Мда. У людей никакой гордости за отечественное производство.
А какая разница отечественное ли? Нужно оценивать результат и если он не очень, то прямо и говорить, вне зависимости от того "отечественное" ли. Здесь, пока рано судить. На скриншотах может и выглядеть норм, но что будет по факту - узнать удастся только с релизом
если отечественные игры были хорошими на 1 атомик харт может прийти 100 смут
обратно онлайн овно,сделали бы хороший одиночный шутан а еще лучше типо рпг где можно было бы набирать бойцов в чвк,прокачиватся,покупать технику,воевать на разных континентах и создать собственную армию и в конце захватить какую небуть страну и стать эль президенте)
А что за город, который воссоздан один к одному? А кто враги?
Догадайся
Вот гдето на релизе этой игры и заблокируют стим, чекайте, НАШИ ИГРЫ уже будут убедительны как никогда.
"А зачем вам эти западные, вот берите пожалуйста НАШУ ИГРУ". Ведь ничем не хуже, но это не точно...
Нужно только потерпеть.
💪✊
Меня терзают СМУТНЬІЕ сомнения :D
Слушайте, а можно уже что нибудь нормальное без всяких кипиритивов? // Александр Ковалёв
Значит бф7 будут блокировать по любой маломайской причине, раз тут выходит отечественный аналог с правильными войсками.
а кто же для тебя правильные войска? ну ка расскажи мне.
Зачем ещё один ghost recon?
Зачем нужны эти открытые миры ?