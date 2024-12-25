В российском шутере "На рассвете" сделали ставку на простоту и командную игру

Создатели «На рассвете» рассказали чуть больше о своём новом шутере. В этот раз речь зашла об игровых механиках — похоже, всё сделано довольно просто. Не придётся ломать голову над настройками управления или запоминать кучу комбинаций для стрельбы и передвижения.

Главный упор сделали на командную игру. Можно будет прикрывать друг друга, использовать укрытия и даже лечить раненых товарищей. А чтобы пройти миссию, не обязательно идти напролом — всегда найдётся пара-тройка способов добраться до цели. И в одиночку, кстати, тоже будет чем заняться. В игру добавили управление дронами — как разведывательными, так и боевыми. Плюс в каждом районе спрятали квесты, через которые можно будет узнать побольше о местных жителях и заодно прокачать своего персонажа.

Вскоре обещают рассказать и про сам мир игры, и про другие механики.