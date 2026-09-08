Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories выйдет 25 февраля 2027 года

Издатель Koei Tecmo и студия Gust объявили дату выхода Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories. Новая алхимическая RPG поступит в продажу 25 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC.

События игры развернутся спустя два года после Atelier Yumia. Континент Аладисс столкнулся с новым кризисом — мана начала иссякать, что получило название «увядание маны». Одной из участниц «Пионерской команды Аладисса» становится Кария, авантюристка с необычной способностью съедать и анализировать практически всё.

Кария не помнит собственного прошлого и не знает происхождения своей силы. Во время исследования руин вместе с исследователем Сервио она обнаруживает огромный неизведанный мир под Аладиссом — Субтерранею. Там героиня находит большой котёл и впервые знакомится с алхимией. В дальнейшем ей предстоит использовать новый дар, чтобы помогать спутникам, исследовать подземный мир и постепенно раскрывать тайны собственного прошлого.

Игровой мир будет разделён между двумя большими территориями — самим континентом Аладисс и Субтерранеей. Исследование потребует использования созданных предметов и боевых навыков, а путешествие может привести даже к встрече с гигантским драконом.

В основе игровой системы лежит переработанный синтез. Рецепты теперь используют фрагменты маны и линии, а их сочетание влияет на свойства создаваемых предметов. Кария также сможет съедать ингредиенты и готовые предметы, получая новые способности, усиливая характеристики и открывая дополнительные варианты поведения в бою.

Изменения коснулись и сражений. В игре появятся парирование и контратаки, заряжаемые навыки и предметы, требующие правильного выбора момента, а также новые завершающие приёмы. Персонажи будут обладать уникальными способностями и смогут объединяться для совместных атак и двойных ударов.

Помимо исследования и алхимии, игроки смогут развивать собственные базы. В специальных зонах можно будет строить различные сооружения, получать бонусы и постепенно расширять освоенную территорию.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories выйдет 25 февраля 2027 года. Помимо стандартного издания, Koei Tecmo подготовит премиум-бокс с артбуком, дополнительными музыкальными треками, набором постеров и ранним доступом к костюму для Карии. Подробности цифрового делюкс-издания объявят позднее.